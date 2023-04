Wenn Opfer sich zur Wehr setzen: „Antanz“-Prozess in Bremen

Von: Ralf Sussek

Der Angeklagte (Mitte) mit dem Dolmetscher und seiner Verteidigerin Dominique Köstens. © Sussek

Bremen – Die Masche der „Antänzer“ ist erfolgversprechend. Davon muss man ausgehen, wenn man sieht, wie oft über solche Täter berichtet wird. Am Freitag hat vor dem Bremer Landgericht der Prozess gegen einen sogenannten Antänzer begonnen. Nur: warum vor dem Landgericht?

Der Angeklagte soll rabiat gehandelt haben. Das Antanzen, das Annähern an das Opfer, das Ablenken und der folgende Griff in die Taschen, ist ein typischer Trickdiebstahl. Der Angeklagte jedoch setzte, als seine Opfer nicht klein beigaben, der Anklage zufolge gefährliche Werkzeuge ein, um den Widerstand zu brechen. Damit hätte er als Räuber im Normalfall eine Mindeststrafe von einem Jahr zu erwarten. Deshalb hat die Staatsanwaltschaft Anklage beim Landgericht erhoben.

Wegen zweier Fälle ist der „mindestens 21-jährige“ Algerier angeklagt: Einmal raubte er – gemeinsam mit einer Mittäterin – im Oktober vergangenen Jahres in der Nähe des Metropol-Theaters am späten Abend einen E-Scooter, also einen der Roller, mit denen man sich laut- und mühelos von A nach B fahren lässt. Als es zu einem Gezerre mit dem Pärchen kam, das den Scooter bei sich führte, zog er ein Messer, hielt es auf Höhe des Hosenbundes und ging in einem Abstand von etwa einem Meter auf die Geschädigten zu. „Mein Roller“, sagte er unmissverständlich laut Anklage. Das Paar gab den Roller frei, der Angeklagte und seine Begleiterin fuhren damit davon. Weit kamen sie nicht: Am Goetheplatz wurden sie von der Polizei gestellt.

Gutachten zum Alter des Angeklagten

Drei Wochen später tanzte laut Anklage der Beschuldigte gegen 4.40 Uhr morgens in der Lloydpassage einen Mann an, fragte nach dem Weg. Zwei Begleiter hatte er dabei. Der Angeklagte erbeutete ein Smartphone, etwa 120 Euro Bargeld, eine EC-Karte und einen Haustürschlüssel. Der Bestohlene setzte der flüchtenden Gruppe nach, der Angeklagte und ein Begleiter drehten sich um und sprühten dem Opfer Pfefferspray ins Gesicht. Auch in diesem Fall wurde der „mindestens 21-Jährige“ kurz darauf gefasst.

Wieso eigentlich „mindestens 21-Jähriger“? Der Angeklagte ist laut seinen Papieren am 15. Januar 2005 geboren, wäre zum Tatzeitpunkt gerade einmal 17 Jahre alt gewesen. Er sieht wesentlich älter aus. Mit mindestens 21 Jahren fällt er nicht mehr unter das Jugendstrafrecht. Da die Dokumente von Flüchtlingen und deren Geburtsangaben so manches Mal nicht stimmen, ist dieses Verfahren also auch eine Frage des Alters – das Gericht hat daher ein altersdiagnostisches Gutachten erstellen lassen. Das soll am übernächsten Verhandlungstag in den Prozess eingeführt werden.