Wenn die Not zu groß wird

Bremer Verein „Aktion Hilfe für Kinder“ springt ein, wenn Betroffene kaum noch Hoffnung haben

+ Meike Rasch vom Verein „Aktion Hilfe für Kinder“ ist in den vergangenen Jahren mit vielen Schicksale in Berührung gekommen. „Man bekommt einen anderen Blick auf die Welt. Man wird demütig und bescheiden“, sagt sie. - Foto: Koller

Bremen - Von Steffen Koller. Ein abgebranntes Kinderzimmer, zu teure Therapien, keine Teilnahme an Klassenfahrten – jeden Tag landen schwere Schicksale auf dem Tisch des Bremer Vereins „Aktion Hilfe für Kinder“. Seit 1998 existiert er bereits und hat sich dabei auf die Fahnen geschrieben, Kindern und Jugendlichen „schnell und unbürokratisch“ zu helfen. In den vergangenen 20 Jahren entstanden so zahlreiche Projekte und Hilfsangebote, ohne die wohl vielen Kindern in Deutschland die gesellschaftliche Teilhabe verwehrt geblieben wäre.