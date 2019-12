Weniger Zuwendungen, mehr Zuschüsse

Die Gewoba renoviert derzeit ihren Unternehmenssitz am Rembertiring. Aus dem Gewinn der Wohnungsbaugesellschaft flossen 2018 rund 11,7 Millionen Euro in den Haushalt des Finanzsenators. Foto: ESSER

Bremen - Von Jörg Esser. An mehr als 100 Unternehmen ist das Land Bremen mehrheitlich beteiligt. Hinzu kommen Eigenbetriebe und Stiftungen öffentlichen Rechts, die komplett in kommunaler Hand sind. Über Zuschüsse, Rückflüsse, Personalentwicklung und auch über die Gehälter von 102 der 112 Spitzenleute informiert der Beteiligungsbericht 2018, den der Senat am Dienstag beschlossen hat. Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne) bezeichnet das 254-seitige Papier als „wichtigen Beitrag zur Transparenz“. Das Portfolio der Hansestadt hat sich leicht verändert. Neu hinzugekommen ist die Bremer Stadtreinigung mit zwei Tochtergesellschaften.

An die Gesellschaften flossen dem Bericht zufolge im Jahr 2018 insgesamt 64,9 Millionen Euro an Zuwendungen. Das waren sechs Millionen weniger als ein Jahr zuvor. Darüberhinaus hat die Klinikholding Gesundheit Nord (Geno) 90,5 Millionen Euro in Form von Gesellschaftereinlagen erhalten. Die Zuschüsse für Eigenbetriebe und Stiftungen (unter anderem Museen) sind auf 152,7 Millionen Euro angestiegen (2017: 121,8 Millionen Euro). Dies liegt vor allem an der Zuweisung für die neugegründete Bremer Stadtreinigung (20,3 Millionen Euro) und eine höhere Zuwendung für Kita Bremen (plus zehn Millionen Euro). Aus den Gesellschaften flossen 35,7 Millionen zurück in den Bremern Haushalt. 18,5 Millionen Euro kamen von der BLG Logistik-Gruppe, 11,7 Millionen von der Wohnungsbaugesellschaft Gewoba.

Die Zahl der Beschäftigten (umgerechnet in Vollzeitstellen) betrug 22 868 gegenüber 21 146 im Vorjahr. Der Anstieg geht vor allem auf das Konto der BLG (plus 1 394 Vollzeitstellen). Die Zahl der Vollzeitstellen in den Eigenbetrieben, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechts stieg auf 7 465 (2017: 7 040). Neue Jobs gab es in den Kindertagesstätten, beim IT-Dienstleister Dataport und in der neu gegründeten Stadtreinigung.

Bleibt ein Blick auf die Gehälter der Spitzenleute: BLG-Chef Frank Dreeke knackte 2018 mit Bezügen von 1,047 Millionen Euro die Millionengrenze. Seine fünf Vorstandskollegen lagen zwischen 588 000 und 917 000 Euro. Beide Gewoba-Vorstände Peter Stubbe und Manfred Sydow, die beiden Straßenbahn-Chefs Hajo Müller und Michael Hünig und auch Andreas Heyer, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung, landeten jeweils zwischen 250 000 und 300 000 Euro Jahreseinkommen, Messe-Chef Hans Peter Schneider bei rund 200 000 Euro.