Car-Sharing entlastet öffentlichen Raum in Bremen

Bremen - Von Viviane Reineking. 5 000 Autos weniger im Bremer Straßenraum durch Car-Sharing – errechnet hat diese Entlastung eine von der Verkehrsbehörde in Auftrag gegebene Studie. Knapp 15 .000 Bremer nehmen demnach solche Angebote zur gemeinschaftlichen Nutzung eines Fahrzeugs in Anspruch. 20 000 sollen es laut Verkehrssenator Joachim Lohse (Grüne) bis zum Jahr 2020 werden.

„Parkendes Blech“ im öffentlichen Raum, gestiegener „Parkdruck“ und zugestellte Geh- und Radwege sind Lohse zufolge Probleme, für die Car-Sharing eine Lösung bietet. Um neue Erkenntnisse für die Zukunft des „Auto-Teilens“ in Bremen zu gewinnen, haben die Marktforscher vom „Team Red“ um Leiter Hannes Schreier im vergangenen Sommer rund 1 500 Nutzer der Car-Sharing-Anbieter Cambio und Move About befragt. Am Montag hat Schreier die Ergebnisse vorgestellt. Während das laut General-Manager Deutschland Markus Funke deutlich weniger bekannte „Move About“ („E-Car-Sharing ist immer noch eine Herausforderung“) mit seinen derzeit etwa 350 Nutzern in Bremen auf 20 Elektrofahrzeuge setzt, ist Cambio mit 331 Autos an 91 Stationen in Bremen und Bremerhaven klar der „Platzhirsch“.

344 Car-Sharing-Autos an 102 Stationen

Die drei Anbieter – auch das zur Deutschen Bahn gehörende Flinkster ist in der Hansestadt vertreten – verfügen laut Verkehrsressort aktuell über 344 Car-Sharing-Autos an 102 Stationen. 74 befinden sich auf privatem Boden, 28 als sogenannte „Mobilpunkte“ und „Mobilpünktchen“ im öffentlichen Straßenraum. Lohse, der naturgemäß „total froh“ ist über die Ergebnisse, nennt die Förderung des Car-Sharings einen „Beitrag zur effizienten Stadt“. Die „Substitutionsrate“ wie Experten es nennen, beträgt der Studie zufolge 1: 16. Soll heißen: „Je eingesetztem Car-Sharing-Fahrzeug werden in Bremen 16 Fahrzeuge entweder abgeschafft oder nicht angeschafft“, so Marktforscher Schreier. „Das ist eine deutlich höhere Parkraum-Entlastung als wir sie zum Beispiel in München feststellen konnten.“ In etwa eine Fläche viermal so groß wie das Weserstadion stehe Bremen mehr zur Verfügung, veranschaulicht Schreier, laut Lohse mache das eine Schlange von rund 25 Kilometern.

Herausgefunden haben die Marktforscher außerdem: Car-Sharing-Kunden sind generell weniger mit dem Auto unterwegs, nutzen mehr Bus und Bahn, das Rad und gehen zu Fuß. Und: Sie kaufen den Forschern zufolge weniger in den großen Einkaufszentren ein als Autobesitzer. Lohse: „Sie stärken damit den Einzelhandel im Quartier.“

„Es ist noch viel Luft nach oben“

Die Ergebnisse der Studie beziehen sich auf stationsbasierte Angebote. Für sogenannte „Freefloating“-Anbieter großer deutscher Fahrzeughersteller, bei denen Nutzer Abstellplätze frei wählen können, ist Bremen laut Michael Glotz-Richter, Referent für nachhaltige Mobilität beim Verkehrssenator, „zu klein“. Im Visier haben diese Anbieter laut Willi Loose, Geschäftsführer des Bundesverbands Car-Sharing, große europäische Metropolen. Schreier empfiehlt der Stadt, das Angebot an Stationen weiter auszubauen und mit der Wohnungswirtschaft und dem Einzelhandel zusammenzuarbeiten. Kerstin Homrighausen von Cambio Bremen ist sich wie ihre Mitstreiter jedenfalls sicher: „Es ist noch viel Luft nach oben.“