Konjunkturreport für Bremen: „Weniger negativ als zuletzt“

Von: Thomas Kuzaj

Baugewerbe: Blick auf die Baustelle für das neue Essighaus im „Balge-Quartier“ des Investors Christian Jacobs. © Kuzaj

Bremen – Der Bremer Wahltermin am 14. Mai rückt näher – und die Stimmung in der bremischen Wirtschaft wird besser. Ein bisschen jedenfalls. Im Handelskammer-Konjunkturreport zum Frühjahr ist von einem „leicht verbesserten“ Geschäftsklima die Rede. Allerdings gebe es große Unterschiede zwischen einzelnen Branchen.

Vor allem von Hotellerie und Gastronomie, von Kreditgewerbe und Dienstleistungssektor werde die gegenwärtige Geschäftslage als vergleichsweise gut beurteilt. „Noch leicht negativ sieht die Industrie ihre aktuelle Geschäftssituation, allerdings melden die Industriebetriebe zugleich einen gestiegenen Auftragseingang“, hieß es im Haus Schütting, dem Sitz der Handelskammer. Ein im Vergleich zum vorherigen Quartal verschlechtertes Geschäft melden der Groß- und Außenhandel – sowie die Verkehrs- und Logistikdienstleistungen. Als Risiken werden (wie bisher) der Fachkräftemangel, die Energie- und Rohstoffpreise sowie die hohe Inflation genannt.

Gleichwohl habe sich der Geschäftsklimaindex nach dem Einbruch im Herbst nun zum zweiten Mal in Folge verbessert, so die Kammer-Experten. Und weiter: „Zwar hat die aktuelle Geschäftslage seit Jahresbeginn leicht nachgelassen, generell überwiegen aber die positiven Rückmeldungen aus den Unternehmen in Bremen und Bremerhaven. Die Geschäftsaussichten zeigen sich zudem insgesamt weniger negativ als zuletzt.“ An der Quartalsumfrage haben sich insgesamt 303 Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistung beteiligt.

„Positive Anzeichen für die kommenden Monate“ in Bremen

„Auch wenn die Geschäftserwartungen in der Summe noch negativ ausfallen, gibt es derzeit auch positive Anzeichen für die kommenden Monate. So zeigen die Unternehmen insgesamt wieder eine leicht zunehmende Investitionsbereitschaft, und in der stark von der Auslandsnachfrage abhängigen bremischen Industrie sind die Exporterwartungen deutlich gestiegen“, so der Bremer Handelskammer-Hauptgeschäftsführer Dr. Matthias Fonger am Freitag. „Dies zeigt allerdings auch, wie bedeutend die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Industrie für den Wirtschaftsstandort ist. Es wird daher sehr wichtig sein, dass wir die industrielle Produktion in unserem Land – wo immer es möglich ist – stärken und die Unternehmen von unnötigen Belastungen freihalten.“

Insgesamt stieg der Handelskammer-Konjunkturindikator für die stadtbremische Wirtschaft um 13 auf nunmehr 98 Punkte. Bei einem Mittelwert von 105 Punkten in den zurückliegenden zehn Jahren bedeute dies allerdings „weiterhin ein unterdurchschnittliches Niveau“, hieß es. In Bremerhaven stagniere der Indikator bei 90 Punkten.

Der Indikator für die Industriekonjunktur kletterte derweil um 15 auf jetzt 99 Punkte und nähere sich damit dem Durchschnittswert der vergangenen zehn Jahre (104 Punkte). Anders als in den vorhergehenden Quartalen beurteile das Baugewerbe seine aktuelle Lage neutral bis leicht positiv, so die Kammer. Der Indikator stieg hier um 15 auf 87 Punkte (Durchschnitt 107). Der Einzelhandel bewerte seine aktuelle Geschäftslage „nicht mehr so negativ“ wie zuletzt. Der Konjunkturindex für den Einzelhandel kletterte ebenfalls um 15 auf jetzt 95 Punkte – nur noch knapp unter dem Zehn-Jahres-Durchschnitt von 97 Punkten. In Hotellerie und Gastronomie hätten sich die Geschäftserwartungen „noch einmal verbessert“. Der Branchenindex legte um 54 auf nunmehr 102 Punkte überdurchschnittlich stark zu (Durchschnitt: 80).