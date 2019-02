„Weniger Geld für gleiche Arbeit“

Bremen - Von Martin Kowalewski. Die Stimmung war am Donnerstagvormittag aufgeheizt, als sich einige hundert Bedienstete von Bremer Schulen vor dem Haus des Reichs, dem Sitz der Finanzsenatorin, einfanden. „Heute noch freundlich, morgen sechs Prozent“, schallt es. Die Lehrer wollen mehr Geld. Für Dienstag, 19. Fenruar, hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) zu einem Warnstreik aufgerufen.

Der Bremer GEW-Landesvorsitzende, Christian Gloede (57), übergibt Finanz-Staatsrat Dietmar Strehl am Valentinstag ein großes, rotes Herz für Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne). Die Demonstranten haben zuvor an einer Personalversammlung im Metropol-Theater teilgenommen. Vor dem Hintergrund der am 28. Februar in Potsdam weitergehenden Tarifverhandlungen für die rund eine Million Beschäftigten der Länder wollen sie so den Blick auf die Bremer Schulen lenken.

„Beim Stand der Verhandlungen besteht die Notwendigkeit, sich zu organisieren und vom Streikrecht Gebrauch zu machen“, sagt Gloede. Beamte dürfen das nicht. Angestellten in unsicheren Beschäftigungsverhältnissen rät der Personalrat Schulen vom Streik ab. Das Bildungsressort geht davon aus, so die Sprecherin, dass an den Schulen der Unterricht stattfinden kann.

Eine Forderung: sechs Prozent mehr Lohn, mindestens 200 Euro für Beamte und Angestellte. Diese Forderung betrifft den gesamten öffentlichen Dienst. Auf Bremen kämen Kosten von 105 Millionen Euro zu, so eine Berechnung des Finanzressorts.

Weitere Forderungen drehen sich um die Schulen. Die sogenannte Paralleltabelle soll Angestellte im Verhältnis zu Beamten aufwerten. „Wenn Beamte A 13 verdienen, sollen die Angestellten E13 bekommen statt wie bisher E11.“ Das wäre keine Gleichstellung, aber eine Verbesserung, heißt es. Eine 47-jährige angestellte Lehrerin erzählt, wie viel weniger sie im Vergleich zu verbeamteten Kollegen bekommt: 1 500 Euro pro Monat. „Solche Unterschiede sind oft Folge einer falschen Eingruppierung“, sagt Gloede. Aber mehrere hundert Euro mache das Gefälle normalerweise schon aus.

Die Bezahlung des Sozial- und Erziehungsdienstes soll an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) angepasst werden. Nach diesem werden Erzieher in kommunaler Trägerschaft bezahlt, etwa bei Kita Bremen. Eine Forderung, die auch Benjamin Schweighöfer (40), Erzieher an einer Grundschule, betrifft. Er wird nach dem schlechteren Tarifvertrag der Länder (TVL) bezahlt. Er hat Zahlen parat: Ein Erzieher in Vollzeit steigt nach dem niedrigeren TVL-Tarif mit 1 668 Euro netto ein und kann 2 018 Euro erreichen. Ganz andere Zahlen nach TVöD: Los geht es hier mit 1 740 Euro, Spitzenwert 2 411 Euro. „400 Euro Unterschied für die gleiche Arbeit.“ Schweighöfer kann es nicht fassen. Er hält die Schieflage für politisch gewollt. Den Erzieher bedrückt noch etwas anderes: „Eine volle Stelle heißt 38 Stunden Arbeit mit den Kindern. Es ist nur eine Stunde Vorbereitung drin“, sagt Schweighöfer. „Ich hatte vor vier Jahren Burnout. Seitdem arbeite ich 30 Stunden die Woche.“

Gloede erzählt von Zynismus, der bei den Kollegen an Bremer Schulen zu beobachten sei. „Das Geld ist falsch verteilt. Milliarden stecken in den Panama Papers. Die Leute merken, dass dieses Geld dem öffentlichen Wohl entzogen wurde“, sagt er. „In den Bildungseinrichtungen fehlt das Geld, dort, wo wir jungen Menschen Perspektiven geben sollen.“

