Weniger Besucher, jüngeres Publikum

Bremen - In diesem Jahr sind 120 000 Besucher in die Bremer Kunsthalle gekommen. Eine schöne Zahl – aber doch deutlich weniger Besucher als im Jahr zuvor. 2017 nämlich sind es noch 150 636 Besucher und damit etwa ein Fünftel mehr gewesen.

Damals waren es vor allem Sonderausstellungen zu Max Liebermann, Franz Radziwill und zur Kunst in der Kolonialzeit, die sich zu Publikumserfolgen entwickelten. 2016 kamen etwa 93 000 Besucher in die Kunsthalle, 2015 waren es 102 000.

In diesem Jahr hebt die Kunsthalle die Verjüngung ihres Publikums besonders hervor. Mit der Ausstellung „What is Love“ sei es gelungen, „Kulturinteressierte im Alter von durchschnittlich 37,6 Jahren anzusprechen, wodurch sich der Altersdurchschnitt der Kunsthallenbesucher insgesamt verjüngte“, so eine Sprecherin am Freitag.

Die per Besucherumfrage ermittelten 37,6 Jahre liegen deutlich unter den Werten der großen Ausstellungen mit Werken von Max Beckmann (Durchschnittsalter: 56) und Max Liebermann (Durchschnittsalter: 54). Der Anteil der Erstbesucher lag bei „What is Love“ bei 48 Prozent. Mit Blick auf die Resonanz hatte die Kunsthalle die Ausstellung um etwa drei Monate verlängert – bis zum 27. Januar 2019.

„Wir freuen uns, dass wir 2018 ein vermehrt junges Publikum ansprechen konnten. Dies ist auf die Öffnung unseres Hauses für neue Themenbereiche und die entsprechende Inszenierung wie auch auf neue Kooperationen zurückzuführen – Prozesse, die wir auch in den kommenden Jahren kontinuierlich fortführen werden“, so Kunsthallen-Direktor Professor Christoph Grunenberg am Freitag.

Und: „Wir zeigen derzeit in Bremen das kaum bekannte bildkünstlerische Werk des dänischen Märchendichters Hans Christian Andersen, das von unserem Publikum begeistert angenommen wird. Es handelt sich um die bisher größte Präsentation in Deutschland. Besonders freut es mich, dass wir außerhalb der Sonderausstellungen die Besucherzahlen in den letzten Jahren substanziell steigern konnten. Dies begründet sich durch die Mischung aus aktuellen Themen mit lokalem Bezug und ansprechender Präsentation.“ - kuz

Die Kunsthalle öffnet an Silvester (Montag, 31. Dezember) in der Zeit von 10 bis 15 Uhr. Am Neujahrstag ist das Museum dann von 12 bis 18 Uhr geöffnet.