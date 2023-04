Wenige Zwischenfälle am „Car-Freitag“ in Niedersachsen und Bremen

Von: Sebastian Peters

Diverse Fahrzeuge wurden von der Polizei kontrolliert © Julian Stratenschulte/dpa

Seit vielen Jahren machen Autotuner und -poser aus dem Karfreitag den „Car-Freitag“. Sie treffen sich, um ihre Fahrzeuge zu präsentieren.

Bremen– An sogenanntem „Car-Freitag“ verzeichnete die Polizei in Hildesheim, Oldenburg, Bremen und Osnabrück nur wenige Zwischenfälle. An diesem Tag treffen sich traditionell Autoliebhaber aus der Tuning- und Posing-Szene in vielen Städten, doch die meisten Autofahrer verhielten sich regelkonform, teilten die Beamten am Samstag, 8. April 2023, mit.

In Bremen wurden über 600 Geschwindigkeitsverstöße geahndet

In Hildesheim wurden 120 Fahrzeuge kontrolliert, wobei bei 16 von ihnen Veränderungen festgestellt wurden, die zur Erlöschung der Betriebserlaubnis führten. In diesen Fällen leitete die Polizei Ordnungswidrigkeits- oder Strafverfahren ein. Die Fahrzeuge wurden auf Hebebühnen in Polizeiwerkstätten untersucht. „Mit unseren konsequenten Kontrollen sorgen wir dafür, dass laute Motoren wieder leiser werden“, erklärte Polizeihauptkommissar Stephan Heinz. Auch in Hamburg waren die Beamten unterwegs. Es wurden mehrere Fahrzeuge stillgelegt.

In Osnabrück stieg die Anzahl der Geschwindigkeitsüberschreitungen im Vergleich zum Vorjahr, allerdings gab es weniger Beanstandungen bei Fahrzeugmodifikationen. Hier wurden 123 Autos überprüft, wobei 40 Ordnungswidrigkeits- und 8 Strafverfahren eingeleitet wurden.

Teilweise fuhren die Fahrer 70 km/h zuviel

In Bremen wurden über 600 Geschwindigkeitsverstöße geahndet, teilweise fuhren Fahrer 70 km/h schneller als erlaubt. Dennoch hielten sich laut Polizei die meisten Verkehrsteilnehmer an die Regeln.



In Oldenburg versammelten sich etwa 400 Tuning-Autos auf verschiedenen Parkplätzen. Die Polizei sperrte diese ab und führte mit den Teilnehmern aufklärende Gespräche. In neun Fällen wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Auf einem anderen Parkplatz fand ein Oldtimertreffen mit rund 160 Fahrzeugen statt. Alle Veranstaltungen lösten sich nach einigen Stunden auf, so die Polizei.