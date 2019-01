Zu wenige Unterschriften für Volksbegehren

„Mehr Demokratie beim Wählen“

Bremen – Der Landeswahlausschuss hat in seiner Sitzung am Montag entschieden, dass das Volksbegehren „Mehr Demokratie beim Wählen – unseren Einfluss sichern und stärken“ im Land Bremen nicht zustandekommt. Dafür wären 24 380 gültige Unterschriften notwendig gewesen. Diese Zahl erreichten die Initiatoren nicht. Wegen 4 142 ungültiger Unterschriften verblieben 22 215 Eintragungen in die Listen; 334 von ihnen waren obendrein „Zweifelsfälle“, wie eine Sprecherin erklärte.