Feierstunde am Mahnmal: In Gedanken bei den Opfern der Reichspogromnacht

Bremen - Programmpunkt „Totenklage und Kaddisch-Gebet“: Einige Besucher stehen von ihren Sitzen auf und sprechen leise mit, als Netanel Teitelbaum, Landesrabiner der Jüdischen Gemeinde in Bremen, seine Stimme erhebt. Etwa 100 Menschen haben sich am Freitagvormittag am Denkmal für die Opfer der Reichspogromnacht vor dem Landherrnamt versammelt, um der Ereignisse vor 80 Jahren zu gedenken.

Die jährliche Veranstaltung in der Dechanatstraße wird von der Bremischen Bürgerschaft zusammen mit den Fraktionen veranstaltet. Dieses Jahr war die Linke Mitorganisator. 170 Juden wurden in Bremen in der Reichspogromnacht am 9. November 1938 verhaftet und dann deportiert. Zum Gedenken legten der Präsident der Bremischen Bürgerschaft Christian Weber und Vizepräsidentin Sülmez Dogan einen Kranz nieder.

Gastredner Matthias Heyl, Leiter der pädagogischen Dienste der Gedenkstätte Ravensbrück, erzählte von Tante Martha. Als diese einen Juden heiratete, blieben einige Verwandte weg. Nach der Reichspogromnacht habe sie ihn zehn Tage versteckt. Per Flugzeug gelangte er von Hamburg nach Amsterdam. „In seinem Pass steht der Vermerk ,zurückgeschickt‘, glücklicherweise durchgestrichen“, so Heyl. Verwandte hätten für ihn gebürgt. Marthas Mann sei weiter nach Palästina gereist. „Er hat kurz eine offene Grenze vorgefunden“, sagte Heyl. Viel sei schiefgelaufen bei der Aufarbeitung der Nazi-Verbrechen. „Nur wenige Täter aus Lagern mussten sich verantworten.“ Opfer hätten Schuldgefühle, weil gerade sie überlebt hätten. Kristina Vogt, Fraktionsvorsitzende der Linken, berichtete von aktuellen antisemitischen Vorfällen an Bremer Schulen, teils verborgen hinter Israelkritik, teils salafistisch geprägt.

„Wenn wir über Rassismus reden, aber zu Antisemitismus schweigen, haben wir vielleicht ein größeres Problem als uns bewusst ist“, sagte Vogt. Sie beklagte, dass Rassismus wieder salonfähig geworden sei. mko