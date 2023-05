„Bovi“ holt 141 199 Personenstimmen

Bremen: Wem gibt die SPD den Vorzug?

Von: Jörg Esser

Werden aus Konkurrenten Partner? Die SPD mit Bürgermeister Andreas Bovenschulte (r.) hält sich bislang die Option für eine große Koalition mit der CDU und Frank Imhoff offen. © DPA/Schuldt

Nach vier Tagen Auszählung steht das vorläufige Endergebnis der Bürgerschaftswahl fest. Die SPD siegte mit 29,8 Prozent der Stimmen. Jetzt beginnen die Genossen mit Sondierungsgesprächen.

Bremen – Große Koalition oder wieder ein Bündnis aus SPD, Grünen und Linken? Auf diese Antwort müssen die Bremer noch ein paar Tage warten. Aber die SPD, die mit ihrem Spitzenkandidaten Andreas Bovenschulte bei der Bürgerschaftswahl am Sonntag wieder stärkste Kraft geworden ist, hat den Fahrplan für Sondierungsgespräche festgelegt. Und ein vorläufiges amtliches Endergebnis zur Wahl steht seit Donnerstag auch fest.

Zunächst will die SPD am Freitag Gemeinsamkeiten mit Grünen (morgens) und Linken (nachmittags) herausfinden. Rot-Grün-Rot kennt sich zwar gut aus den vergangenen vier Jahren, doch haben sich die Kräfteverhältnisse erheblich verändert. Während die SPD mit 29,8 Prozent nach der historischen Wahlniederlage 2019 gegen die CDU wieder die Nase vorn hat – wenn auch mit dem zweitschlechtesten Ergebnis seit 1946 –, haben die Grünen drastisch verloren. Spitzenkandidatin Maike Schaefer kündigte nach der Wahl ihren Rückzug zur nächsten Legislaturperiode an, die Parteispitze folgte, zuletzt erklärte die Vizepräsidentin des Parlaments, Sülmez Çolak, die Grünen zu verlassen. Aus den Reihen der Grünen ist inzwischen zu hören, dass eine Erneuerung in der Opposition kein Tabu ist. Die Linken hingegen und auch die CDU haben noch am Wahlabend ihre Bereitschaft zu einem Bündnis mit Wahlsiegerin SPD bekundet, die sich wiederum offen für beide Varianten, also für Rot-Grün-Rot und Rot-Schwarz, zeigt.

Nach Grünen und Linken am Freitag trifft sich die SPD am Sonnabend mit der CDU. Auch ein Gespräch mit der FDP ist geplant (Termin offen). Bis Mittwoch will der SPD-Landesvorstand entscheiden, wohin die Reise geht, sprich: mit wem Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden.

Erst kommen Grüne und Linke, dann die CDU

Am Donnerstagmittag dann hat Landeswahlleiter Andreas Cors das vorläufige Endergebnis verkündet. Demnach ist nach Auszählung der 597 Stimmbezirke im Land die SPD mit 29,8 Prozent der Stimmen (plus 4,9 Prozentpunkte) stärkste Kraft vor der CDU, die 26,2 Prozent verbuchte (minus 0,5).

Die Grüne verloren 5,5 Prozentpunkte und sackten auf 11,9 Prozent der Stimmen ab. Die Linken blieben relativ stabil und erreichten 10,9 Prozent (minus 0,4). Die rechtskonservative Gruppierung „Bürger in Wut“ (BIW) profitierte vom Ausschluss der AfD und erreichte 9,4 Prozent der Stimmen (plus 7,0). Die FDP hat mit 5,1 Prozent der Stimmen (minus 0,8) ganz knapp den Wiedereinzug ins Landesparlament geschafft. Stimmstärkste der kleinen Parteien ist die Pro-Europa-Liste Volt mit einem Stimmenanteil von 2,0 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag landesweit bei 56,8 Prozent (2019: 64,1).

Zehn Sitze für „Bürger in Wut“

Von den zukünftig 87 Sitzen (vorher: 83) in der Bremischen Bürgerschaft erhält die SPD 27 (plus vier), die CDU 24 (wie bisher), die Grünen elf (minus fünf), die Linken zehn (wie bisher), die BIW ebenfalls zehn (plus neun) und die FDP fünf (wie bisher). Ein Mandat haben die Grünen durch den Austritt von Çolak (siehe oben) bereits verloren.

Die SPD setzte im Wahlkampf vor allem auf ihren Spitzenkandidaten, Bürgermeister Bovenschulte. Das zahlte sich offenbar aus. „Bovi“ erhielt 141 199 Personenstimmen. Zum Vergleich: Bei der Wahl vor vier Jahren holte Spitzenmann Carsten Sieling

65 742 Personenstimmen. Als zweitbester Sozialdemokrat sammelte Innensenator Ulrich Mäurer 16 333 Personenstimmen (2019: 16 978).

„Bovi“ holt 141 199 Personenstimmen

Der CDU-Spitzenkandidat Frank Imhoff vereinte 53 961 Personenstimmen auf sich, seine „Tandem“-Partnerin Wiebke Winter 20 174. Vor vier Jahren holte Spitzenmann Carsten Meyer-Heder 104 589 Personenstimmen.

Umweltsenatorin Maike Schaefer wurde von den Wählern abgestraft. Sie erreichte nur noch 7 980 Personenstimmen gegenüber 20 815 vor vier Jahren. Demgegenüber belohnten die Bremer und Bremerhavener die Linken--Senatorinnnen Kristina Vogt und Claudia Bernhard mit 26 155 und 17 656 Personenstimmen.

Bürgerschafts-Vizepräsidentin verlässt Grüne

Die Stimmen waren noch gar nicht ganz ausgezählt, da hatten die Grünen ein sicheres Bürgerschaftsmandat schon wieder verloren: Die langjährige Bremerhavener Abgeordnete Sülmez Çolak (früher: Sülmez Dogan) kündigte am Mittwoch überraschend ihren Austritt aus der Partei an. Çolak war Spitzenkandidatin der Bremerhavener Grünen bei der Bürgerschaftswahl.



Nach dem Rücktritt der Bremer Spitzenkandidatin Maike Schaefer und dem angekündigten Rückzug des Vorsitzenden-Duos Alexandra Werwath und Florian Pfeffer setzt sich der personelle Aderlass der Partei fort, die bei der Wahl am 14. Mai eine deutliche Niederlage kassiert hatte.



Sülmez Çolak, von Beruf Rechtsanwältin, ist seit Juni 2011 Mitglied des Landtags. 2015 wurde die Mutter von drei Kindern zur Vizepräsidentin der Bürgerschaft gewählt. Eben noch Seestadt-Spitzenkandidatin, hat die Politikerin nun – wenige Tage nach der Wahl – festgestellt, dass sie sich von ihrer Partei entfremdet hat. Sie fühle sich „nicht mehr gehört“. Ihren Austritt kündigte sie am Mittwochmorgen in einem Brief an den Landesvorstand der Grünen an. Ihr Mandat will sie nun als Einzelabgeordnete wahrnehmen. Damit fehlt der ohnehin geschrumpften Landtagsfraktion der Grünen ein weiterer Sitz.



„Der Landesvorstand und der Kreisvorstand Bremerhaven bedauern den Austritt von Sülmez Çolak zutiefst und sind sehr traurig über diesen Schritt“, erklärten Alexandra Werwath und Florian Pfeffer. Die Co-Parteichefs dankten Çolak und sagten: „Ihr Einsatz für die Seestadt Bremerhaven und insbesondere für die Bekämpfung von Armut und die Gleichstellung von Frauen hat sie immer ausgezeichnet.“