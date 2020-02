Weltweiter Branchentreff

FRAGEN UND ANTWORTEN 35. internationale Baumwollkonferenz in Bremen

+ Anno 1902 entstand der prachtvolle Bau der Baumwollbörse an der Wachtstraße, errichtet nach Plänen des damaligen Bremer – wie man heute sagen würde – Star-Architekten Johann Georg Poppe (1837 bis 1915). An der Fassade wirbt ein Transparent für die Baumwollkonferenz. Foto: KUZAJ

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Baumwolle findet sich in Kleidungsstücken ebenso wie in Euro-Banknoten. Bremen ist ein traditioneller Baumwoll-Handelsplatz. Knapp 450 Teilnehmer aus 40 Ländern werden im März zur 35. internationalen Baumwollkonferenz in Bremen erwartet.