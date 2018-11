Bremer Student holt Titel in Florida

Weltmeister im Bankdrücken

© Jacobs-Universität

Bremen - Geschafft! Beim „World Powerlifting Congress“ in Florida, der Weltmeisterschaft im Bankdrücken, hat der Bremer Student Andrew Fiocco den Titel in seiner Gewichtsklasse geholt. Der 21-Jährige stemmte mehr als das Doppelte seines Körpergewichts – 140 Kilogramm (bei einem Eigengewicht von 65,6 Kilogramm). Fiocco studiert an der (englischsprachigen) Jacobs-Universität „International Relations: Politics and History“ (internationale Politik und Geschichte).