Weltkriegsbombe in Bremen-Farge gefunden

Von: Bona Hyun

In Bremen Farge wurde eine Weltkriegsbombe gefunden. Einsatzkräfte sind vor Ort. (24hamburg.de-Montage-Symbolfoto) © Blaulicht-News.de

Am Montagabend wurde in Farge eine 500 Kilogramm Sprengbombe auf dem Gelände des Tanklagers Farge gefunden. Sie wird in den kommenden Stunden gesprengt.

Bremen – Bei Kampfmittelräumarbeiten wurde am Montagabend, 23. Januar 2023, in Farge eine 500 Kilogramm Sprengbombe auf dem Gelände des Tanklagers Farge gefunden. Aufgrund der Lage und des Zustandes der englischen Fliegerbombe kann diese nicht entschärft werden und muss in den kommenden Stunden gesprengt werden, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei Bremen.

Weltkriegsbombe in Bremen-Farge gefunden – Polizei beginnt Evakuierung

Einsatzkräfte der Polizei Bremen begann ab 23.00 Uhr mit der Evakuierung der Anwohner im Umkreis von 1000 Metern. Der Zugverkehr in diesem Bereich ist bereits eingestellt, die BSAG und der Fährverkehr werden in Kürze folgen.

Für die Anwohner stehen Evakuierungsräume in der Oberschule an der Lehmhorster Straße und an der Oberschule an der Egge zur Verfügung. Durch die BSAG werden Busse bereitgestellt, die die Anwohner bei Bedarf dorthin bringen. Diese starten an der Farger Straße Ecke Kapellenstraße und Farger Straße Ecke Betonstraße. Die Polizei Bremen informiert über Twitter, sobald die Bombe gesprengt wurde.