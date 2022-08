Weltkriegsbombe in Bremen gefunden – Evakuierung läuft

Von: Marcel Prigge

Am Dienstag wurde in Bremen-Seehausen eine Weltkriegsbombe gefunden. Diese soll noch am selben Tag entschärft werden. (Symbolbild) © David Inderlied

Bei Sondierungsarbeiten wurde eine Weltkriegsbombe in Bremen gefunden. Noch heute soll sie entschärft werden, die Evakuierung läuft bereits.

Bremen – Bei Sondierungsarbeiten ist am Dienstag, 16. August 2022, in Bremen im Stadtteil Seehausen eine 50-Kilogramm-Weltkriegsbombe gefunden. Das teilt die Polizei mit. Die Bombe soll im Laufe des Mittags entschärft.

Entschärfung noch heute: Weltkriegsbombe in Bremen-Seehausen gefunden

Nach Angaben der Beamten wurde die Fliegerbombe am Fundort in der Nähe der Straße Alte Wurten von den Experten des Kampfmittelräumdienstes der Polizei Bremen freigelegt. Sprengmeister Hans Mohr wird die Bombe heute Mittag entschärfen. Anwohner der Straßen Alte Wurten, Zum Bruchdeich und Am Kattenhagen werden derzeit evakuiert.

Das Evakuierungsgebiet der Weltkriegsbombe, die am Dienstag, 16. August 2022, bei Sondierungsarbeiten in Bremen-Seehausen gefunden wurde. © Polizei Bremen

Weitere Informationen in Kürze.