Aus für den Airbus A380 - bis zu 80 Mitarbeiter in Bremen betroffen

Airbus stellt die Produktion seines Vorzeige-Flugzeugs A380 ein. Grund ist die schlechte Auftragslage. Am Standort Bremen sind bis zu 80 Mitarbeiter am Bau beteiligt.

Toulouse/Bremen - Die letzte Auslieferung des weltgrößten Passagierjets sei für 2021 geplant, teilte der europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern am Donnerstag in Toulouse mit. Grund für das Ende des Luftgiganten ist die schlechte Auftragslage.

Der doppelstöckige Passagierjet hat Airbus schon länger große Sorgen bereitet. Zuletzt hatte kaum noch eine Fluglinie ein Modell geordert - im Gegenteil: Fluglinien stornierten ihre Bestellungen. Der Boeing-Rivale fuhr die Jahresproduktion zuletzt von zeitweise bis zu 30 Maschinen auf nur noch sechs Exemplare zurück. Das Ende des Riesenjets trifft auch den Steuerzahler. In die Entwicklung des Flugzeugs flossen öffentliche Gelder - vor allem aus Frankreich, Deutschland und Spanien.

Airbus kündigte an, in den nächsten Wochen Gespräche mit den Sozialpartnern bezüglich der 3. 000 bis 3. 500 Stellen weltweit aufzunehmen. Teile des Luftgiganten werden an Airbus-Standorten in Deutschland gefertigt - darunter vor allem Hamburg-Finkenwerder (12 700 Mitarbeiter), aber auch in Bremen (5. 000) und Stade (2. 000). In Bremen sind bis zu 80 Mitarbeiter am A380 beteiligt.

