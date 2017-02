Von der Leyen: „Die Welt steht Kopf“

Bremen - Von Jörg Esser. Ein neuer Skandal bei der Bundeswehr, ein neuer US-Präsident, der munter drauflos schwadroniert und regiert und seine europäischen Nato-Partner verwirrt und verunsichert, der ungelöste Syrien-Konflikt – Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen steht unter Dauerdruck. Am Mittwochabend war die CDU-Politikerin Gast beim Neujahrsempfang ihrer Bremer Parteifreunde vor rund 1. 300 Gästen im Swissôtel.

Seit 2005 ist die heute 58-Jährige Ministerin im Bundeskabinett, seit Dezember 2013 ist sie als Bundesverteidigungsministerin Befehlshaberin der Streitkräfte und Chefin der Wehrverwaltung – als erste Frau. „Flinten-Uschi“ ist sie daraufhin despektierlich getauft worden. Und als kommende Kanzlerin wird die siebenfache Mutter auch immer wieder gehandelt. CDU-Landeschef Jörg Kastendiek begrüßt sie als „energische und erfolgreiche Ministerin“.

Von der Leyen ist ein politischer Vollprofi. Sie weiß, was beim Parteivolk ankommt. So wird in Bremen sofort der Ur-Ur-Urgroßvater ins Spiel gebracht. Ludwig Knoop nämlich. „Der von Knoops Park.“ Und so weiter. Der Einstieg ist geglückt, die Niedersächsin hat das Publikum auf ihrer Seite.

Weltoffenheit und Weltmeere

Weiter geht es in die Ferne und einen zeitlichen Schritt zurück. „2016 war ein turbulentes Jahr. Man hat das Gefühl, die Welt steht Kopf“, sagt von der Leyen. Und bringt den „Bombenteppich von Aleppo“ ins Spiel, den Krieg im Irak, den Brexit, die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten und die Terroranschläge, zuletzt auf den Weihnachtsmarkt von Berlin. „Die Terroristen versuchen uns ins Mark, ins Herz der offenen Gesellschaft zu treffen.“ 2017 werfe seine Schatten voraus, fährt die Chefin der Hardthöhe fort. Und schon wieder geht es kurz um Trump. Aber nur kurz. Von der Leyen nimmt die Chancen und Risiken der Globalisierung ins Visier und spielt wieder die Bremer Karte. „Bremen lebt schon immer von der Weltoffenheit und den Weltmeeren.“

Der Wirtschaft gehe es gut. Deutschland habe die höchste Erwerbsquote aller Zeiten und im vergangenen Jahr 600 000 neue sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze geschaffen. „Unser Land ist gut aufgestellt.“ Und schon gibt es gute Noten für die Flüchtlingspolitik. „Das Land hat eine großartige Leistung erbracht.“ Die Soldaten werden als „helfende Hände“ gelobt. Für Oberst Claus Körbi, Kommandeur des Landeskommandos Bremen, gibt es ein Extralob und großen Applaus. Von der Leyen sagt: „Europa muss seine Außengrenzen sichern.“ Und: Wirtschaftsflüchtlinge müssten zurück in ihre Heimat geschickt werden. Sie sagt auch: „Wir werden niemals die Untergrenze der Menschlichkeit unterschreiten.“ Letztlich wirbt sie für eine „Balance von Ordnung, Realität und Humanität.“ Ziel der Flüchtlingspolitik müsse es sein, den Schleppern und Schleusern das Handwerk zu legen.“ Organisierte Kriminelle dürften nicht bestimmen, wieviele Menschen nach Europa kommen.

Schließlich verweist die Christin und Christdemokratin auf die im „Lied der Deutschen“ verewigten Werte Einigkeit, Recht und Freiheit. „Lassen wir Hass und Pöbeleien keinen Raum. Jeder Mensch ist einzigartig.“