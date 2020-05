Coronavirus in Bremen: Fitnessstudios und Freibäder vor Öffnung

Weitere Lockerungen

+ © Marcel Kusch/dpa In Bremen dürfen ab 1. Juni wieder Freibäder (Symbolbild aus Düsseldorf) öffnen. © Marcel Kusch/dpa

Bremen – Bremen setzt den Lockerungskurs fort und will ab Mittwoch. 27. Mai, unter Auflagen wieder Sport in Hallen und Fitnessstudios (eine Person pro 20 Quadratmeter) erlauben. Das beschloss der rot-grün-rote Senat am Dienstag.