Weißes Pulver in Brief entdeckt - Großeinsatz an der Domsheide

Dechanatstraße gesperrt

+ © Jörg Esser Die Dechanatstraße hinter dem Postgebäude an der Domsheide hat die Polizei während des Einsatzes gesperrt. © Jörg Esser

Bremen - Von Jörg Esser. Eine verdächtige Briefsendung in der Post an der Domsheide hat am Freitagmittag einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. „Es gibt bislang keinerlei Anhaltspunkte für eine Gefährlichkeit der Sendung“, sagte ein Polizeisprecher.