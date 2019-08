Weine voller Fruchtexplosionen

Es läuft. Es läuft gut für die Winzer. Das Wetter spielt mit. „Heißer Sommer, guter Wein“, sagt eine alte Bauernregel. 2019 verspricht wieder ein sehr guter Jahrgang zu werden. Wie 2018. Klingt gut. Schmeckt bestimmt auch gut.

Bremen - Beim Ratskellerfest von morgen, Donnerstag, bis Sonntag, 11. August, können Weinliebhaber und Weinkenner aus Bremen und „umzu“ am Schoppensteel zwischen Rathaus und Liebfrauenkirche „den Facettenreichtum deutscher Weine entdecken und verschiedene Jahrgänge genießen“, sagt Jan Kampe, Projektleiter fürs Ratskellerfest bei der Bremer Messegesellschaft. „Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken“, hat ja schon der gute alte Erfolgsdichter Johann Wolfgang von Goethe gesagt.

Vor zwei Jahren gab es einen ersten Testlauf für ein Ratskellerfest. Nach einer Renovierungspause folge der Neustart, sagt Kampe. Ziel sei es, das Wein-Genuss-Event als Straßenfest im Herzen Bremens zu etablieren. An vier Tagen sollen die Besucher die Vielfalt deutscher Weine erleben. Und dafür werden drei Themenzelte aufgebaut.

Im „Tradition-ist-Tradition“-Zelt werden Kostproben diverser Weine aus den 13 deutschen Anbaugebieten angeboten. Im „Aromen-Zelt“ geht es dann um unterschiedliche Bukettrebsorten, um Mango, Stachelbeere und Maracuja im Wein und um „Fruchtexplosionen in der Nase“. Marcus Wehen, Weinfachberater des Ratskellers, sagt: „Wir wollen die Tradition des Süßweins wieder aufgreifen“ – in allen Qualitäts- und Preisklassen, von Kabinett, Spätlese und Auslese über Beerenauslese und Trockenbeerenauslese bis zum Eiswein. Wehen jedenfalls sieht eine Renaissance der edelsüßen Weine. „Süßwein wird wieder richtig sexy.“ So weit, so gut. Bleibt das dritte Doppel-Pagodenzelt, die „Perlen-Lounge“. In der wird es spritzig, jung und modern – unter anderem mit Sekt, Secco, Crémant am LED-Tresen und elektronischer Musik.

+ Riesige Weinfässer lagern im Gewölbe des Ratskellers. 139 Stück. Doch alle sind leer. © Esser

Es gibt nicht nur Spätburgunder, Dornfelder und Riesling – es gibt beim Ratskellerfest auch Beilagen. So werden an diversen Streetfood-Ständen unter anderem Flammlachs, Flammkuchen, Bratkartoffeln und asiatische Gerichte serviert. Bei einem Open-Air-Wine-Tasting reicht das Bremer Chocolatier Nick van Heyningen die passende Praline zum Wein. Es gibt Livemusik, einen Jazzfrühschoppen am Sonntag, ein Aromen-Quiz im Stadtweinverkauf. Es sind heiße und alkoholfreie Getränke sowie Bier (nicht in den Zelten, aber „um die Ecke“, sagt Kampe) im Ausschank. Eine Weinversteigerung am Sonnabend, 10. August, um 13 Uhr zählt zu den weiteren Highlights.

Zudem bietet der Ratskeller Spezialführungen an. „Die Besucher bekommen einen Einblick in drei bedeutsame Jahre“, sagt Jill Berg, die Organisatorin der Ausflüge in die Rathaus-Unterwelt. In der „Kellerführung 1405“ geht es ins Gründungsjahr des Ratskellers. Dessen Geschichte rund um die labyrinthischen Gänge und historischen Gewölbe steht im Fokus. Bei der „Kellerführung 1819“ gibt ein Schauspieler den Ratskellermeister und versetzt die Besucher ins Geburtsjahr der Bremer Stadtmusikanten. Mehr zum Weinbau im Wandel der Jahrhunderte erfahren Interessierte bei der „Kellerführung 2018“.

Alle Besucher des Gewölbes werden einen Blick auf die Schatzkammer des Ratskellers erhaschen, in der die teuersten Flaschenweine liegen. „Wein ist Poesie in Flaschen“, sagte einst Robert Louis Stevenson, der Autor der „Schatzinsel“. Poesie ist bisweilen teuer. Die wertvollste Flasche in der Schatzkammer wird mit 7 500 Euro beziffert.

Das Ratskellerfest läuft am Donnerstag von 18 bis 23 Uhr, am Freitag und Sonnabend von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Infos zu Führungen

www.ratskeller.de