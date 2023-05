Weil Straßenbahn nicht durchkam: Passanten tragen Auto zur Seite – „Bremer sind von der Natur aus Löwen“

Video hält Aktion fest

Die Straßenbahn kam wegen des Falschparkers nicht durch (Symbolfoto)

Ein Kleinwagen blockierte offenbar in Bremen eine Straßenbahn. Mehrere Passanten machten kurzen Prozess – der Kleinwagen wurde kurzerhand zur Seite getragen.

Bremen – Falsch geparkt oder defekt am Fahrzeug? Auf jeden Fall stand ein Kleinwagen einer Straßenbahn der Bremer Straßenbahn AG im Weg. Die Bahn kam nicht vorbei. Nun hieß es – warten auf den Abschlepper, um das Fahrzeug zu versetzen.

Weil die Straßenbahn nicht durchkam – Fahrgäste und Passanten tragen Auto zur Seite

Allerdings hatte Passanten und Fahrgäste eine bahnbrechende Idee – mit mehreren Personen finden sie an, das Fahrzeug zu bewegen. Mit Kräftigen Stößen wurde der schwarze Kleinwagen Stück für Stück von der Schiene der Straßenbahn geschoben. Ob das Auto absichtlich falsch abgestellt wurde, oder ob ein technischer Defekt am Fahrzeug vorlag, ist nicht bekannt. Bei dieser nicht alltäglichen Aktion befand sich, so sieht man es auf einem Video, mindestens eine Person im Fahrzeug.

Nämlich – diese Aktion des Zusammenhalts wurde gleich von mehreren Menschen mit dem Handy festgehalten und ins Netz gestellt. Unter dem Titel „Bremer sind von der Natur aus Löwen“ kursiert ein Zusammenschnitt dieser Aktion bei TikTok. Mit inzwischen über 83.000 „Gefällt Mir“ Angaben geht das Video gerade Viral. Zahlreiche Nutzer feier die Aktion und kommentieren das Video: „Bremen über alles“ oder „Bravo, so soll jeder jeden helfen“ wird unter dem Video geschrieben. Eine andere Userin versucht die „Helfen aus Bremen“ gleich für sich privat einzuspannen: „Könnten die mir alle beim Umzug helfen?“

Wann allerdings die Straßenbahn durch den schwarzen Kleinwagen blockiert wurde und wo genau ist nicht bekannt.