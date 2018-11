 Weihnachtsmarkt und „Schlachte-Zauber“: Händler voller Tatendrang

Christine Sobecki näht das ganze Jahr über Körnerkissen. Zum ersten Mal bietet sie diese in Bremen an.

Bremen - Von Steffen Koller. Zwischen Lampen, Likören und Leckereien, zwischen Wolle, warmen Weinen und Winterwunderland: Am Montag haben der Bremer Weihnachtsmarkt und der „Schlachte-Zauber“ ihre Tore geöffnet. Mehr als 270 Karussells, Geschäfte und Ausschankbetriebe erwarten bis 23. Dezember Millionen von Besuchern.

Der Geruch ist unverkennbar. Geröstete Mandeln liegen in den Auslagen, ein paar Schritte weiter brutzeln Bratwürste auf Grillrosten, Glühwein dampft in großen Pötten. Die Zeit der Besinnlichkeit naht – und mit ihr öffnen wie jedes Jahr der Bremer Weihnachtsmarkt und der „Schlachte-Zauber“ ihre Pforten in der Innenstadt und an der Weser.

Bereits am Montagmittag schlendern Hunderte von Menschen durch kleine Gassen, die von Lakritz-Ständen und Kerzen-Buden gebildet werden. Die Ruhe vor dem Ansturm sozusagen, der für die nächsten Wochen erwartet wird. Etwa drei Millionen Besucher, so die Organisatoren, werden bis einen Tag vor Heiligabend in die beiden Epizentren des weihnachtlichen Treibens strömen. Bis dahin heißt es: herrichten, schickmachen und die Ware ins richtige Licht rücken.

Eine, die zum ersten Mal ihre Waren anbietet, ist Christine Sobecki aus Uetze in der Nähe von Hannover. Körnerkissen in verschiedensten Formen und Farben, aber immer mit Raps gefüllt, finden sich in ihrem Sortiment. Ob für den Nacken, die Nieren oder einfach nur, um sich an kalten Tagen den Bauch schön warmzuhalten – Sobeckis Angebot ist breitgefächert. Das ganze Jahr über näht sie, „jede freie Minute“, wie sie sagt. „Langeweile kommt bei mir nicht auf.“ In den kommenden Wochen hofft sie auf „nette, interessierte und kauffreudige Kunden“. Denn: „Wenn man nette Kunden hat, entscheidet sich der Kauf meist von ganz allein“, weiß Sobecki aus Erfahrung.

+ Wenn die Sonne untergeht, taucht die Weserpromenade in ein Lichtermeer – und wird zum „Schlachte-Zauber“. Knapp 100 Stände finden sich hier auf mehreren hundert Metern, 167 Geschäfte sind auf dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt beheimatet. © Koller

Ein ganz anderes Sortiment und seit rund 40 Jahren auf Weihnachtsmärkten vertreten, bietet das Geschäft von Käthe Wohlfahrt aus Rothenburg ob der Tauber. In unzähligen Regalen finden sich Engelsfiguren, die klassischen Holzpyramiden, kleine Weihnachtsmänner und vieles mehr. Mitarbeiterin Julia Bödecker-Dornblüth, die seit nun mittlerweile vier Jahren auf dem Bremer Weihnachtsmarkt Kunden berät und Waren anpreist, wünscht sich trotz Überdachung schönes Wetter. „2017 war schlecht“, erinnert sie sich. Ein paar Schneeflocken, ab und an Sonne – „so erhoffen wir uns das“, meint Bödecker-Dornblüth, die mit einer Handvoll weiteren Mitarbeitern in den kommenden Wochen in der Nähe des Rathauses zu finden ist.

Auch entlang der Weser, am „Schlachte-Zauber“, der in diesem Jahr 98 Stände – davon 40 im „Freibeuterdorf“ – beheimatet, weisen weihnachtliche Lichter den Weg. Wenn es dunkel wird, tauchen blaue Lampen die Promenade in ein Lichtermeer. Fast doppelt so viele Stände sind in der Innenstadt zu finden, genau 167 an der Zahl. Flankiert von Rathaus, Bürgerschaft und Dom wie jedes Jahr ein beliebtes Fotomotiv, wie auch am Montag eindrucksvoll zu sehen ist.

+ Unzählige Klassiker finden sich im Geschäft von Käthe Wohlfahrt, in dem auch Julia Bödecker-Dornblüth arbeitet. © Koller

Der „Schlachte-Zauber“ hat montags bis donnerstags, 11 bis 20.30 Uhr, freitags und sonnabends, 11 bis 21 Uhr, sonntags, 11 bis 20.30 Uhr, geöffnet. Der Weihnachtsmarkt öffnet täglich montags bis donnerstags in der Zeit von 10 bis 20.30 Uhr, freitags und sonnabends von 10 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 20.30 Uhr.