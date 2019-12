Weihnachtsmann und Engel buchen

+ Der Nikolaus von der Jobvermittlung der Arbeitsagentur neben einem Goliath-Gefährt. Foto: ARBEITSAGENTUR BREMEN

Bremen – Mit einem alten Goliath-Dreirad vom Zentrum für Automobilkultur und Mobilität im Schuppen Eins in der Überseestadt ist der Nikolaus am Freitag zu seinem Einsatz im Kundenzentrum der Bremer Straßenbahn AG an der Domsheide gekommen. Ein Sprecher der Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Weihnachtsmänner und Weihnachtsengel der Jobvermittlung in Bremen noch bis Freitag, 13. Dezember, unter der himmlischen Telefonhotline 0421/178-1173 beispielsweise für Einsätze an Heiligabend, Weihnachten und für Firmen-Weihnachtsfeiern gebucht werden können. In Bremerhaven ist das Weihnachtsmannbüro für die Buchung unter 0471/9449-230 zu erreichen, so der Sprecher weiter. vr