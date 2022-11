Weihnachtsmärkte 2022: Das müssen Sie zu Schlachtezauber und Lamberti-Markt wissen

Von: Andree Wächter

Schlachtezauber in Bremen und Lamberti-Markt in Oldenburg – zwei überregional bekannte Weihnachtsmärkte. Los geht es am Montag und Dienstag.

Bremen/Oldenburg – Berühmt sind die Weihnachtsmärkte in Dresden (Striezelmarkt) und der Christkindlmarkt in Nürnberg. Letzterer gilt als einer der ältesten und berühmtesten Weihnachtsmärkte der Welt. Doch die Bremer und Niedersachsen müssen sich nicht verstecken. Auch in der Region gibt es viele große und kleine Weihnachtsmärkte. Zu den bekanntesten gehören der Schlachtezauber in Bremen und Lamberti-Markt in Oldenburg.

Ungewöhnlich: In diesem Jahr finden sowohl der Schlachtezauber in Bremen als auch der Lamberti-Markt in Bremen parallel zur Fußball-WM 2022 statt. Die wichtigsten Infos zu den beiden bekannten Weihnachtsmärkten 2022 im Überblick.

Weihnachtsmarkt direkt an der Weser: Wann beginnt der Schlachtezauber in Bremen?

Für viele Männer und Frauen gehört ein Besuch beim Schlachtezauber in Bremen, der direkt an der Weser gelegen ist, zum fixen Weihnachtsprogramm. Die ersten Buden mit Glühwein und Punsch öffnen am Montag, 21. November. Die offizielle Eröffnung findet am selben Tag um 16 Uhr im St. Petri Dom in statt. Dompastorin Ingrid Witte lädt die ersten Weihnachtsmarktbesucher sowie die Schausteller des Schlachtezauber in Bremen zu einer halben Stunde besinnliche Einstimmung auf die Adventszeit ein. Musikalisch begleitet wird die Andacht von der Mädchenkantorei des Doms.

Wie komme ich zum Schlachtezauber? Der Schlachtezauber ist zu Fuß zu erreichen von den Parkhäusern: Pressehaus, Mitte, Katharinenklosterhof, Am Dom, und Violenstraße. Im Parkhaus Am Dom ist auch ein Fahrradparkhaus. 90 Stellplätze stehe bereit. Die offenen Plätze sind kostenlos, Fahrradboxen können laut Brepark flexibel vor Ort gemietet werden. Wer mit dem ÖPNV anreist, sollte an der Haltestelle Am Brill aussteigen. Dort halten die Linien: 1, 2, 3, 26, 27, 63

Anschließend schalten Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff und Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt die Lichter an der großen Tanne auf dem Marktplatz als Startsignal für 33 Tage Weihnachtsmarkt ein. Heißt also: Der Schlachtezauber läuft bis zum 23. Dezember. Dann ist es weihnachtlich in der Bremer Innenstadt.

Schlachtezauber 2022: Welches Programm erwartet die Besucher beim Weihnachtsmarkt in Bremen?

Der Schlachtezauber in lockt die Besucher mit unterschiedlichen Holzhütten nach Bremen. Dort finden die Gäste Getränke wie Glühwein, Essen und handgefertigtem Schmuck. Natürlich darf Musik nicht fehlen. An der Weser steht eine Bühne – auf ihr gibt es ein abwechslungsreiches Programm. Mittelalter-Fans zieht es ins Dorf der Freibeuter. Verkleidete Verkäufer, Gaukler und Musikanten sorgen für Stimmung wie vor 500 Jahren.

Welche Corona-Regeln gelten beim Schlachtezauber? Anders als im vergangenen Jahr sind beim Schlachtezauber 2022 bisher sind keine Einschränkungen geplant. Im Jahr 2021 war ein Besuch des Schlachtezaubers nur mit einem 2G-Nachweis möglich.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrise wird die Beleuchtung des Schlachtezaubers auf dem Weihnachtsmarkt 2022 energieeffizienter gestaltet. So werden die Beleuchtungszeiten um zwei Stunden reduziert, heißt es von Bremens aktueller Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt. Anders als in den vergangenen Jahren wird die Innenstadt erst ab dem Start beleuchtet, außerdem bleiben die Lichter nur bis Ende Januar – und nicht wie zuletzt bis Mitte Februar.

Weihnachtsfeeling vor historischer Kulisse: Ab wann hat der Lamberti-Markt in Oldenburg geöffnet?

Der Lamberti-Markt in Oldenburg besticht als Weihnachtsmarkt auch 2022 durch seine Holzhütten vor historischer Kulisse. Am 22. November 2022 beginnt der Lamberti-Markt, ab dann zieht wieder der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln durch die Oldenburger Innenstadt bis hin zum Rathausmarkt und zum Schloßplatz. Über 100 geschmückte Holzbuden reihen sich hier zu einem großen Weihnachtsdorf aneinander, schreibt Oldenburg Tourismus zu einem der bekanntesten Weihnachtsmärkte 2022 im Norden.

Lamberti-Markt 2022: Das ist das Programm 3D Video-Mapping am Alten Rathaus

täglich um 17 und 19 Uhr, Rathausmarkt

Weihnachtsmotive lassen die Fassade des Alten Rathauses erstrahlen.

Besuch des Weihnachtsmannes

ab 23. November, täglich um 16 Uhr, Bühne auf dem Schloßplatz

Märchenstunde im Vorlesezelt

23.11. bis 22.12., täglich um 16.30 und 17 Uhr, Schloßplatz

Die Märchenstunden im Vorlesezelt entführen die kleinen Besucher in weihnachtliche Welten. Mittwochs und freitags werden um 17.30 Uhr plattdeutsche Geschichten gelesen.

Lamberti-Singen

29.11., 6.12., 13.12. und 20.12. um 17.30 Uhr, Bühne auf dem Schloßplatz

Für die weniger Textsicheren werden die Songs an eine Leinwand projiziert.

Lamberti-Krippe

täglich, hinter der St. Lamberti-Kirche

Einfach innehalten, die Krippenfiguren bewundern und im Geiste die Weihnachtsgeschichte zum Leben erwecken.

Gemeinnützige Hütte

vor der Lamberti-Kirche, jeden Tag präsentiert eine andere gemeinnützige Organisation ihre Arbeit.

Zur Eröffnung des Lamberti-Markt in Oldenburg öffnen die Buden am 22. November 2022 von 17 bis 20.30 Uhr. Die weiteren Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags, 11 bis 20.30 Uhr, freitags und sonnabends, 11 bis 21.30 Uhr und sonntags von 11 bis 20.30 Uhr. Der letzte Öffnungstag ist der 22. Dezember 2022.

Die Organisatoren vom Lamberti-Markt empfehlen zur Anreise die Nutzung von Park & Ride oder die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Bushaltestellen Pulverturm und Schloßplatz liegen in unmittelbarer Nähe zum Veranstaltungsort und werden von vielen Buslinien bedient. Vom Bahnhof ist der Weihnachtsmarkt fußläufig zu erreichen. Noch gelten die Preise der Betriebe. 2023 könnte die Anreise vielleicht mit dem 49-Euro-Ticket gelingen.