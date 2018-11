Bremen - Von Thomas Kuzaj. Moses W. – so nennt er sich, dieser Künstler. Mit „W“ wie „Weihnachten“. Ende der 60er Jahre wurde er, wie auf seiner Homepage zu lesen ist, „als Sohn eines Eisenbahners und Enkel eines Bergmanns im staubigen Herzen von Essen“ geboren. Und er ist, man ahnt‘s, Comedian.

Als solcher kommt Moses W. nun nach Bremen. In den Kultursalon der Gewoba (Emil-Sommer-Straße, Vahr), um genau zu sein. Dort tritt W. am Freitag, 30. November, um 20 Uhr auf. Und sein Thema ist – erraten! – die Weihnachtszeit. Aus männlicher Sicht.

Der Titel des Programms: „Mach‘ Platz – ich mach‘ Plätzchen. Wenn Männer sich auf das Christkind freuen“. Männer „brauchen für den Einkauf sämtlicher Weihnachtsgeschenke maximal 24 Stunden“, heißt es in einer Vorschau. „Das bedeutet aber nicht, dass ihnen Weihnachten egal ist. Immerhin sind nahezu alle Rollen der Weihnachtsgeschichte männlich besetzt: ein Zimmermann, ein Jesuskind, drei Könige, ein Komet, ein Palmbusch, ein Ochse und ein Esel. Alles Männer. Lediglich die Rolle der Maria bleibt Frauensache.“

Moses W., ganz Comedian, sieht es so: „Männer machen das Weihnachtsfest zu einer sportlichen Disziplin – wer findet die besten Verstecke? Wieviel Kekse passen auf ein Backblech? Wer kann die meisten Lieder auswendig singen? Wer traut sich im Berufsverkehr mit dem Auto in die Innenstadt? Und wer schafft es an Heiligabend, die Kinder bis Punkt 21.30 Uhr ins Bett zu bringen, damit man noch was vom Abend hat?“

Nun, wenn es einer weiß, dann der Comedian. Karten für den Bremer Auftritt von Moses W. kosten nach Angaben einer Kultursalon-Sprecherin zehn Euro, ermäßigt acht Euro. Und: „Eine Reservierung empfiehlt sich.“ Möglich ist sie unter der Nummer 0421/36 72-800.