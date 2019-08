Bremen – Informativ und kompakt: Die Bremer Krebsgesellschaft hat ihr Programm für das zweite Halbjahr 2019 vorgelegt. „Es ist ein kompetenter Begleiter und Wegweiser für Menschen mit Krebs und ihre Angehörigen“, betonte gestern Marie Rösler, Sprecherin der Krebsgesellschaft.

Der neue Flyer enthält ein umfangreiches Vortrags- und Seminarangebot, viele Hinweise auf Selbsthilfe- und Gesprächsgruppen sowie weitere Veranstaltungen. Der erste Vortrag findet am 27. August um 19 Uhr in der Beratungsstelle Mitte (Am Schwarzen Meer 101) statt. Er beschäftigt sich mit dem Thema, wie Untersuchungen an Blut und Gewebe die Krebsbehandlung steuern.

Dr. Jörg Gröticke, Krebsspezialist am Klinikum Mitte, und der Direktor des Instituts für Pathologie, Prof. Dr. Klaus Junker, erklären, warum es bei den modernen Krebsbehandlungen darauf ankommt, die speziellen Eigenschaften der Tumorzelle so genau wie möglich zu untersuchen. Oft könnten dann Medikamente eingesetzt werden, die gezielt das Krebswachstum bockieren. Die Teilnehmer haben an diesem Abend auch Gelegenheit, Fragen zu stellen, sagte Rösler. Der Eintritt ist frei.

Im Programm finden sich auch Infos über besondere Veranstaltungen der Krebsgesellschaft, darunter der „Lauf zur Venus“. Am Sonntag, 22. September, startet der 19. Benefizlauf am Marcusbrunnen im Bürgerpark. Marie Rösler: „Hier treffen sich auch in diesem Jahr wieder Einzelpersonen und Teams, um gemeinsam Strecke für den guten Zweck zu machen.“ Jeder zu Fuß oder per Fahrrad zurückgelegte Kilometer wird von engagierten Bürgern und Unternehmen mit 50 Cent honoriert. Die Gesamtsumme kommt Bewegungsangeboten für Menschen mit Krebs zugute. Gruppen können sich schon anmelden, Einzelpersonen brauchen sich nicht anzumelden.

Das neue Halbjahresprogramm ist ab sofort in den Beratungsstellen der Krebsgesellschaft erhältlich, unter anderem Am Schwarzen Meer 101, (Telefon 0421/491 92 22) sowie in Huchting (Kirchhuchtinger Landstraße 143, 0421/434 99 779). Der Flyer ist auch auf der Homepage zu finden.

gn

Mehr Infos unter

www.bremerkrebsgesellschaft.de