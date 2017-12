Landgericht verurteilt 23-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung

Bremen - Von Steffen Koller. Die Große Strafkammer 22 des Bremer Landgerichts hat am Dienstag einen 23-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung und unerlaubten Führens von Waffen zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. Der junge Mann hatte am Neujahrsmorgen 2017 nach einem Streit sechs Mal auf einen heute 28-Jährigen eingestochen und diesen schwer verletzt. Den von der Staatsanwaltschaft zur Anklage gebrachten Vorwurf des versuchten Totschlags erkannte die Kammer hingegen nicht.

Das Gericht unter Vorsitz von Richter Helmut Kellermann sah es nach der Beweisaufnahme als erwiesen an, dass der Angeklagte am 1. Januar dieses Jahres gegen 3.45 Uhr vor einer Diskothek in Hemelingen mit einem sogenannten Butterfly-Messer auf den Mann einstach. Ein Stich traf den Oberschenkel, vier weitere Rücken und Hand des Mannes. Die sieben Zentimeter lange Klinge bohrte sich auch in den Bauch des 28-Jährigen. Es sei „reines Glück, dass der Geschädigte nicht gestorben ist“, ordnete Staatsanwalt Arne Kluger das Ausmaß der Verletzungen ein. Für ihn stand fest, dass der 23-Jährige den Tod seines Gegenübers billigend in Kauf genommen hat. Er forderte dreieinhalb Jahre wegen versuchten Totschlags und schwerer Körperverletzung.

Affekttat unter erheblichen Alkoholkonsum

Die Kammer hingegen entschied anders. Zwar seien die Verletzungen des Mannes so schwerwiegend gewesen, dass auf eine geringere Haftstrafe nicht entschieden werden konnte und eine Bewährung nicht in Betracht kam. Eine Tötungsabsicht konnte aber nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden. Vielmehr handelte es sich bei der Attacke um eine „Affekttat“, die unter „erheblichen Alkoholkonsum“ begangen wurde, sagte Kellermann.

Der 23-Jährige hatte kurz nach der Tat 1,8 Promille, der 28-Jährige immerhin noch 1,6 Promille Alkohol im Blut. Beide Männer sollen – jeweils in Begleitung weiterer Personen – kurz vor der Tat an einer Sparkasse aufeinandergetroffen sein. Nachdem der Angeklagte eine abfällige Bemerkung über den Rock der weiblichen Begleitung des 28-Jährigen äußerte, kam es laut Kammer kurz darauf zu weiteren Beleidigungen und letztlich zur Attacke. Da „alle Zeugen betrunken waren“, so Kellermann, hatte das Gericht am Ende „wenig objektive Beweise“ zur Verfügung.

Strafe in einer Anstalt für offenen Vollzug

In zwei Dingen war sich die Kammer dennoch sicher: Zum einen habe auch das spätere Opfer „nicht ganz fehlerfrei“ gehandelt und so „gewisse Anteile“ zur Eskalation beigetragen. Zum anderen habe der Angeklagte wegen einer Lappalie einfach zugestochen. Dies kritisierte auch Staatsanwalt Arne Kluger während seines Schlussvortrages. Er sagte, es sei „absoluter Wahnsinn“, weswegen heutzutage Messer gezückt und auch gebraucht werden. Entgegen der Einlassung des Angeklagten, er könne sich aufgrund eines „Filmrisses“ an nichts mehr erinnern, war Staatsanwalt Kluger der „sicheren Überzeugung“, dass es sich hierbei um eine Schutzbehauptung des Angeklagten handelte. Nachweisen ließ sich dies letztlich nicht.

Der 23-Jährige muss seine Haftstrafe erst später antreten. Womöglich wird er auch seine Strafe in einer Anstalt für offenen Vollzug absitzen dürfen. Eine entsprechende Empfehlung kündigte Richter Kellermann am Dienstag an. „Die Chancen stehen gut.“

Rubriklistenbild: © dpa-tmn