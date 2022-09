Wegen Energiekrise: Bald kürzere Öffnungszeiten in Bremer Supermärkten?

Von: Yannick Hanke

Die Energiekrise macht es womöglich notwendig: Mit Teegut will die erste Supermarktkette ihre Öffnungszeiten verkürzen. Wie kommt das in Bremen an?

Bremen – Steigende Energiekosten stellen nicht nur Einzelpersonen und Privathaushalte vor große Probleme. Auch im öffentlichen Raum sehen sich zahlreiche Geschäfte, Firmen und Ketten mit einem Plus an Kosten konfrontiert. Mit Teegut hat nun die erste Supermarktkette in Deutschland angekündigt, die Ladenöffnungszeiten seiner Filialen verkürzen zu wollen.

Einige der rund 270 Teegut-Märkte in Deutschland haben aktuell noch bis 22:00 Uhr geöffnet, das Ziel soll jedoch 20:00 Uhr sein. „Langfristig würde es das Berufsbild im Einzelhandel wieder attraktiver machen“, wird Teegut-Chef Thomas Gutberlet von der Lebensmittelzeitung zitiert. Stößt dieser Schritt auf positive Resonanz in Bremen?

Supermarktkette Teegut will Öffnungszeiten wegen Energiekrise verkürzen – auch Bremen davon betroffen?

Fakt ist: In Bremen können in manchen Discountern und Supermärkten bis um Mitternacht Einkäufe erledigt werden. Öffnungszeiten bis zumindest 22:00 Uhr sind schon seit Jahren mehr die Regel denn die Ausnahme. Nun gibt es also den Vorstoß von Teegut-Chef Gutberlet, der massiv Energie einsparen und Berufe im Einzelhandel zugleich wieder attraktiver machen will.

Als Resultat der Energiekrise will die Supermarktkette Teegut ihre Öffnungszeiten verkürzen. Könnten Ketten wie Rewe in Bremen folgen? © Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Auf Nachfrage vom Weser-Kurier hätte eine Edeka-Sprecherin mitgeteilt, dass vier Marktkauf-Filialen in Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt seit Anfang September bereits eine Stunde früher schließen würden. „Für unsere Kunden hat die Kürzung nur eine geringe Auswirkung, mit Blick auf die eingesparte Energie macht sich das insgesamt aber durchaus bemerkbar“, heißt es in diesem Kontext. Da jedoch viele Edeka-Filialen oftmals von selbstständigen Kaufleuten geleitet werden und individuelle Öffnungszeiten hätten, ließe sich nicht sagen, ob auch schon Bremer Filialen davon betroffen sind.

Können Supermärkte Energie durch kürzere Öffnungszeiten einsparen? Aldi und Rewe noch skeptisch

Aldi Nord hätte indes mitgeteilt, keine Anpassung der Öffnungszeiten trotz der Energiekrise vornehmen zu wollen. Grundsätzlich ausschließen würde man es aber auch nicht. „Die Prognosen zur tatsächlichen Entwicklung der Energieversorgung im Herbst und Winter sind weiterhin höchst unsicher“, heißt es in diesem Kontext.

Es sei nämlich auch fraglich, wie viel Energie sich durch verkürzte Öffnungszeiten letztendlich einsparen lasse. „Denn letztlich macht man nur das (LED-)Licht aus, aber die komplette (Kühl-)Technik läuft weiter. Die damit erzielbare Einsparung auf eine oder zwei Stunden wäre verhältnismäßig marginal“. Das hatte wiederum ein Rewe-Sprecher mitgeteilt. Hier sei eine Verkürzung der Öffnungszeiten nicht geplant.

Kritik an Öffnungszeiten der Supermärkte: Arbeitnehmerkammer Bremen sieht hohe Belastung für Beschäftigte

Tatsächlich bewegen sich die Aktion und die daraus resultierenden Reaktionen noch im theoretischen Raum. Sollten die Energiepreise weiter enorm ansteigen, könnten Supermärkte auch in Bremen den Kosten Rechnung tragen. Im übertragenen Sinne in Form von verkürzten Öffnungszeiten, wortwörtlich müsste es durch den finanziellen Aspekt eh getan werden.

Losgelöst von der Energiekrise gibt es übrigens seit mehreren Jahren Kritik an den Öffnungszeiten der Supermärkte. Die Arbeitnehmerkammer Bremen sprach schon 2016 von einem „Wettbewerbsdruck auf dem Rücken der Beschäftigten“. Im Detail wird die hohe Belastung für viele der Beschäftigten kritisiert, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ließe sich nur schwer gestalten.

Energiekrise in Deutschland: Stromkosten für Supermärkte steigen um 150 Prozent

Um zurück auf die Energiekrise zu schwenken: Laut Zahlen vom Handelsverband Deutschland (HDE) sind die Stromkosten für Einzelhändler seit Anfang 2022 um 150 Prozent gestiegen. Dies würde für eine Verkürzung der Öffnungszeiten von Supermärkten sprechen. Oder etwa nicht?

Da die zunehmende Sparneigung in der Bevölkerung aufgrund steigender Lebenshaltungskosten den Einzelhandel zusätzlich belastet, könnten verkürzte Öffnungszeiten auch riskant sein. Schließlich hätten die Kunden weniger Zeit, ihr Geld auszugeben. In Bremen müsste das nicht zwingend der Fall sein. Seit 2007 dürfen hier Supermärkte zumindest in der Theorie von Montag bis Samstage rund um die Uhr geöffnet haben. In der Praxis wird davon aber kein Gebraucht gemacht. Zur Freude der Angestellten.