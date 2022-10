Corona in Deutschland: Pandemie sorgt für verspätete Briefe im Norden

Von: Carolin Gehrmann

Verspätete Briefe können sehr ärgerlich sein – denn man könnte etwas Wichtiges verpassen. In Norddeutschland gibt es seit Wochen Verzögerungen bei der Deutschen Post. Schuld daran ist die Corona-Pandemie.

Hamburg/Bremen – Wenn die Karte für die Oper oder das Fußballspiel erst eine Woche nach der Vorstellung eintrifft, ist das ziemlich ungünstig. In Norddeutschland könnte das allerdings passieren, denn die Post kommt dort seit einigen Wochen stellenweise zu spät an. Das gilt sowohl für Hamburg als auch Bremen und Niedersachsen sowie Schleswig-Holstein. Die Zahl der Beschwerden bei der Post ist daher so hoch wie nie.

Wegen Corona: In Norddeutschland kommen viele Briefe verzögert an

Auch wenn im digitalen Zeitalter inzwischen vieles per E-Mail läuft, – für bestimmte Dinge muss dann doch noch der gute alte Brief herhalten. Außerdem ist ein handgeschriebener Geburtstagsgruß oder ein altmodischer Liebesbrief doch auch viel netter. In Regionen in Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein lassen die aber momentan – zum Ärger vieler – ziemlich auf sich warten, wie die Nachrichtenagentur dpa meldet. Schuld daran ist die Pandemie, die derzeit so richtig an Fahrt aufnimmt und für viele Krankheitsfälle sorgt – auch bei der Post.

Könnte Corona also ausnahmsweise auch mal einen positiven Nebeneffekt haben, weil Strafzettel, Rechnungen und Co. ihre Empfänger nicht erreichen – zumindest für eine Weile? Was erstmal harmlos klingt, kann jedoch ernste Konsequenzen haben. Nämlich dann, wenn wichtige Briefe nicht rechtzeitig ankommen und dadurch Fristen verstreichen. Dann ist es nicht nur ärgerlich, sondern im schlimmsten Fall hat man ein saftiges Problem.

Coronawelle im Herbst 2022 sorgt für viele Krankheitsfälle – auch bei der Post

„Die Corona-Infektionswelle geht auch an der Deutschen Post nicht spurlos vorbei. Im gesamten Norden verzeichnen wir - für diese Jahreszeit unerwartet – viele Krankheitsfälle“, räumte ein Sprecher der Deutschen Post gegenüber der dpa ein. In der letzten Zeit sei es dadurch in einzelnen Bereichen des Nordens zu Unregelmäßigkeiten gekommen. Die Probleme traten allerdings punktuell auf, meist dann, wenn es zu unvorhersehbar hohen Krankenständen kam. Grundsätzlich gelte aber, dass die Post in Norddeutschland flächendeckend zustelle.

Deutsche Post: So viele Beschwerden wie nie – weil Briefe nicht ankommen

Trotzdem wenden sich immer mehr verärgerte Bürger an die Bundesnetzagentur, weil ihre Briefe verspätet oder gar nicht ankommen. Im September seien knapp 5000 Post-Beschwerden eingegangen, teilte die Bonner Behörde mit. Damit seien es im dritten Quartal insgesamt rund 11.500 gewesen. Die Zahl ist ungewöhnlich hoch, wie ein Vergleich mit früheren, längeren Zeiträumen zeigt: Im ersten Halbjahr waren es rund 8900 Beschwerden und im ganzen Vorjahr 15.100. Bei den Beschwerden in diesem Sommer ging es in den allermeisten Fällen um Briefe und nur selten um Pakete.

Deutscher Post fehlt Personal: Fachkräftemangel und hoher Krankheitsstand sind der Grund

Doch offenbar liegt das Problem auch daran, dass es dem Unternehmen an entsprechendem Personal fehlt. Als Lösung sucht es daher nun verstärkt nach Mitarbeitern, besonders in der Zustellung, und wirbt mit festen Arbeitszeiten, Tariflöhnen und Sozialversicherung. (mit Material der dpa)