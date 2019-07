Bremerhaven – Der erste deutsche Gezeitenrechner wird restauriert – und Besucher des Deutschen Schifffahrtsmuseums in Bremerhaven (DSM) können live dabei sein. Dieser „besondere Schatz“ aus der Sammlung, so ein Sprecher, lässt sich neben der „Virtual-Reality“-Sonderausstellung „360 Grad Polarstern“ bestaunen.

„Mit der Live-Restaurierung ergeben sich exklusive Einblicke in eine Form der Museumsarbeit, die ansonsten hinter den Kulissen erfolgt“, sagte Museumssprecher Thomas Joppig. Bis Freitag, 19. Juli, setzt Restaurator Tim Lücke die Arbeit an der ersten deutschen Gezeitenrechenmaschine aus dem Jahr 1915 fort. Bei dem Exponat handelt es sich laut DSM um eine von nur insgesamt drei solcher Maschinen, die damals in Deutschland gebaut wurden. Joppig: „Weltweit gibt es weniger als 30 stationäre Gezeitenrechner, wovon nur wenige Exemplare öffentlich zugänglich sind.“ „Man kann die Gezeitenrechenmaschine von 1915 durchaus als einen der ersten deutschen Computer bezeichnen“, sagt Dr. Martin Weiss, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am DSM. „Sie arbeitet zwar analog-mechanisch und wurde nur für eine spezifische Aufgabe konstruiert, aber sie lässt sich programmieren.“

Das Wechselspiel von Ebbe und Flut genauer zu verstehen, wurde mit dem Aufkommen der Dampfschiffe im 19. Jahrhundert immer wichtiger. Auf die Idee, diese Arbeit von einer analogen Rechenmaschine, also gewissermaßen einem mechanischen Computer, erledigen zu lassen, kam zunächst der Engländer William Thomson, später bekannt als Lord Kelvin, erzählt Joppig. Der erste Prototyp entstand im Jahr 1872. In Deutschland war die gewünschte Maschine 1915 betriebsfähig. „Leider sind keine Dokumente in Bezug auf die Technik bei der Konstruktion erhalten geblieben – die Maschine selbst jedoch ist vollständig intakt bewahrt“, so Weiss.

Nachdem die Maschine in den 30er Jahren mit einem elektrischen Druckwerk ausgestattet worden war, gelangte sie im Zweiten Weltkrieg vermutlich nach Greifswald und von dort aus an das Deutsche Hydrographische Institut in Hamburg. 1975 wurde sie dem damals neu gegründeten Schiffahrtsmuseum (damals noch mit zwei „f“) in Bremerhaven überlassen, wo sie seitdem in der Ausstellung zu sehen ist.

Für eine vollständige Restaurierung der Maschine werden alle Komponenten im Inneren gründlich gereinigt. Ermöglicht wurde die Restaurierung durch finanzielle Unterstützung der Kulturstiftung der Länder und des Deutschen Stiftungszentrums. „Wir erhoffen uns durch diese Reinigung neue Erkenntnisse zu Bau- und Funktionsweise der Maschine“, sagt Weiss. Das Ziel sei, die Maschine, die von immensem technik- und wissenschaftshistorischen Wert sei, wieder funktionstüchtig zu machen.

Hintergrund: Museum im Wandel

Die wechselvolle Beziehung zwischen Mensch und Meer zu erforschen und in Ausstellungen erlebbar zu machen – das hat sich das Deutsche Schifffahrtsmuseum (DSM) in Bremerhaven zur Aufgabe gemacht. Es ist eines von acht Leibniz-Forschungsmuseen in Deutschland. Mit seinen mehr als 80 Mitarbeitern und rund 8000 Quadratmetern überdachter Ausstellungsfläche zählt es zu den größten maritimen Museen Europas.

Momentan befindet sich das DSM im Wandel und verbindet eine Gebäudesanierung sowie den Bau eines Forschungsdepots mit einer umfassenden Neukonzeption aller Ausstellungs- und Forschungsbereiche. Während dieser bis 2021 andauernden Phase bleibt das Haus geöffnet – mit wechselnden Sonderausstellungen und Veranstaltungen. Auch die mehr als 600 Jahre alte Bremer Kogge und die Museumsschiffe im Außenbereich in den „Havenwelten“ können weiterhin besichtigt werden.