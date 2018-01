Präsidentin Katja Windt verlässt Jacobs-Uni

Wechsel in die Wirtschaft

+ © Jacobs University Katja Windt verlässt nach vier Jahren an der Spitze der Jacobs-Uni die private Hochschule in Bremen-Nord. © Jacobs University

Bremen - Nach nur vier Jahren an der Spitze der Jacobs-Universität in Bremen-Nord verlässt Prof. Dr. Katja Windt die private Hochschule und wechselt in die Wirtschaft. Bereits am Montag, 15. Januar, tritt die Produktionstechnikerin ihre neue Position bei der SMS Group mit Sitz in Düsseldorf an.