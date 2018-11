Wasserstichorgel und Origami: „Eisfest“ zur „Antarctica“-Ausstellung

Bremen - Von Martin Kowalewski. Es ist viel los vor den Leinwänden. Die Besucher lachen, als sie einen mannsgroß erscheinenden Pinguin beobachten. Der legt sich auf seinen Bauch und rodelt eine Eisfläche hinab. Zum „Eisfest“ waren das Übersee-Museum und vor allem die Sonderausstellung „Antarctica“ am Wochenende sehr gut besucht. Das Fest zur aktuellen Sonderausstellung bot ein großes Begleitprogramm rund um das Thema „Antarktis“.

Kurator Dr. Michael Stiller, Leiter der Abteilung Naturkunde, gibt weitere Erklärungen zur Ausstellung. Er erzählt, dass viele der Tierarten im Wasser der Antarktis nur dort vorkommen. Manche Tiere seien dort ungewöhnlich groß, etwa der Flohkrebs oder der Schuppenwurm, der zudem ein bedrohlich wirkendes Gebiss hat.

Es handele sich um ein stark isoliertes Meeresgebiet. „Ob die vor 30 Millionen Jahren entstandenen Arten sich vielleicht seit der Entstehung verändert haben, weiß man nicht“, sagt er.

Auch vor Ort ist das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI) aus Bremerhaven. Es hat zum „Eisfest“ die „Tomate“ mitgebracht. Diese erinnert einem Durchmesser von etwa dreieinhalb Metern entfernt an eine Raumfahrtkapsel und soll Wissenschaftlern eine Behausung fernab jeder Infrastruktur bieten.

Dahinter stehen Kinder in einer Reihe an. Sie alle wollen eine Animationsbrille aufsetzen. Wie durch eine Tauchbrille ist plötzlich eine andere Welt zu sehen, ein Film aus der Antarktis, aufgenommen von Forschern von der Station „Neumayer III“.

Frei kann der Blick in alle Richtungen übers Eis schweifen, genauso nach oben und unten. Seitlich tut sich einmal ein Abgrund auf. Forscher stehen im Eis, eine Pinguinkolonie ist etwas entfernt. Auf der Station kann man beobachten, wie ein Mann einen Wetterballon aufsteigen lässt. Ein Bildschirm zeigt, was gerade im Sichtfeld der Datenbrille zu sehen ist. Clara (12) aus Bremen sagt: „Man ist so von der Außenwelt abgeschirmt, dass man das Gefühl hat, im Bild zu sein.“ Auch Enna (8) aus Bremen schaut sich interessiert um.

Eis und Arktis sind auch künstlerische Themen. Im Erdgeschoss erklingt „Wassermusik“ und dann „Eismusik“. Gert Anklam und Beate Gatscha, zusammen das durch asiatische Musik inspirierte Duo „Liquid Soul“ aus Berlin, bewegen große Röhren, unten eingetaucht in Wasser.

„Im Behälter ist Stadtwasser mit 18 Grad. Die Temperatur ist wichtig“, erklärt Gatscha ihren etwa 50 Zuschauern. Die Wasserstichorgel klingt schön. Der Ton wirkt wie der riesiger Flöten. Bei der „Eismusik“ spielen die beiden auf Glasplättchen, die auf einer Art Xylophon liegen. Der Klang komme Eis recht nahe. Wirkliches Eis würde aber wegschmelzen und womöglich auf der kleinen Bühne im Erdgeschoss eine Sauerei anrichten.

Ebenfalls im Erdgeschoss, in der Asien-Dauerausstellung, steht Origami auf dem Programm. In zehn Faltschritten entsteht ein Pinguin. Das dauert etwa fünf Minuten. Enna ist auch hier und hat einen Pinguin gebastelt, ebenso ihre Mutter Karin (44). Enna hat auch das Spaß gemacht. „Ich bastle zu Hause auch nach einem Origami-Buch“, sagt sie.