Breminale-Programm: Organisatoren setzen auf Vielfalt und neue Akzente

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Nach den vielen Querelen um Organisation und Finanzierung des Festivals am Osterdeich wäre die Breminale selbst beinahe in den Hintergrund gerückt.

Seit Wochen aber sind die neuen Organisatoren um den künstlerischen Leiter Jonte von Döllen hinter den Kulissen aktiv. Ja, es gibt ein Programm. Ja, es gibt einige Neuerungen. Gefeiert wird die Breminale in diesem Jahr in der Zeit von Mittwoch, 25. Juli, bis Sonntag, 29. Juli.

Es ist die nunmehr 31. Ausgabe des Umsonst-und-Draußen-Festivals am Weserufer. Allein das Musikprogramm vereint etwa 120 Künstler. Der neue Veranstalter „Concept Bureau“ setzt dabei nicht unbedingt auf Stars, sondern auf Vielfalt. Gleichwohl sind auch bekannte Namen dabei. Und viele regionale Künstler. Das Spektrum reicht von A (oder besser: Ä) bis W, von „Ämsel“ (Electronic, 25. Juli, 20 Uhr) bis „Wankelmut“ (DJ, 28. Juli, 23 Uhr).

Michael Schulte kommt nach Bremen

Und dazwischen? Michael Schulte zum Beispiel. Beim „Eurovision Song Contest“ kam er mit „You Let Me Walk Alone“ auf den vierten Platz. Jetzt kommt er nach Bremen. Am Donnerstag, 26. Juli, tritt er um 19.30 Uhr auf der Breminale auf.

Aufhorchen lassen aber auch Acts wie „Rhonda“ (Soul, 28. Juli, 21.30 Uhr), „Someday Jacob“ (Neo-Folk, 29. Juli, 17.30 Uhr) und die 2013 in Stuhr gegründete Band „Lenna“ (Pop-Rock, 28. Juli, 20 Uhr). Die „Ruffcats“ kommen ohne Flo Mega (Soul, 25. Juli, 21.30 Uhr); der Brite Tom Gregory bringt mit „Run To You“ einen echten Radio-Hit mit (Pop, 26. Juli, 22.30 Uhr).

+ Der Osterdeich voller Menschen – so soll es auch dieses Jahr wieder sein bei dem Kulturfestival am Weserufer, das vom 25. bis zum 29. Juli dauert. © Concept Bureau Und so weiter, und so fort. Die neuen Organisatoren teilen das Kulturfestival in zwei Hauptbereiche auf – in die „Breminale im Park“ (hinter der Kunsthalle, ehemals: „Himmlische Wiese“) und die „Breminale am Deich“, womit die gesamte Osterdeichpromenade am Weserufer gemeint ist.

Neu hinzu kommt die „Nachtinale“ – eine Verlängerung des Festivaltreibens in die Nacht. Weitergefeiert wird dann aber nicht mehr unter freiem Himmel, sondern in Clubs. „Römer“, „Kafé Lagerhaus“ und „Tower“ sind dabei, heißt es.

Einen neuen Titel bekommt das Kinder- und Familienprogramm – und zwar einen naheliegenden: „Kinderbreminale“. Mit dem neuen Namen wollen die Organisatoren einen stärkeren Fokus auf das Kinderprogramm richten, für das Simone Bacher verantwortlich ist.

Mitmachen im „Luftschloss“

Neben einzelnen Angeboten bei der „Breminale im Park“ finden sich die Aktivitäten für das ganz junge Publikum vor allem im „Luftschloss“ (Bühne für Kinderprogramm auf der Altmannshöhe in den Wallanlagen) und auf der „Kinderwiese“ am Osterdeich. Im „Luftschloss“ treten unter anderem „Raketen-Erna“ und die Gebrüder Jehn auf.

Der Festival-Sonntag wird zudem insgesamt als „Kinder- und Familientag“ angekündigt. Und an der Altmannshöhe wird zur Breminale eine Wasserrutsche aufgebaut – ein sommerlich glattes und nasses Vergnügen, das natürlich für die Kleinen gedacht ist, erfahrungsgemäß aber auch Größere und Große anlockt.

Unterhalb der Altmannshöhe bauen die Breminale-Macher einen „Mini-Disc-Golf-Parcours“ auf. Dort wird so eine Art Minigolf gespielt, aber eben nicht mit Bällen, sondern mit Scheiben. Auch herkömmliche Frisbees dürfen benutzt werden, um die (wie es heißt) kniffligen Hindernisse auf den Parcours-Bahnen zu bewältigen.

Flohmarkt statt Deichbankett

Das sonntägliche Deichbankett auf dem gesperrten Osterdeich gehört unterdessen nicht mehr zum Programm. An die Stelle der Open-Air-Tafel tritt ein „Supermarkt“, womit ein Flohmarkt gemeint ist.

Ein künstlerisch durchwirkter Flohmarkt allerdings, schließlich handelt es sich bei der Breminale um ein Kulturfestival. Das Konzept dafür stammt von der Künstlerin Jule Osten. „Anstelle einer Standgebühr bringen die privaten Trödler hausgemachte Essensspezialitäten mit, die gesammelt präsentiert und feilgeboten werden“, heißt es bei den Organisatoren.