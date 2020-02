Wasser und Schiene

Ausgangspunkt Weserbahnhof: 160 Jahre Hafeneisenbahn

+ Die Verbindung von Schiene und Wasser beschleunigt Transportverkehre – das wurde in Bremen frühzeitig erkannt. Jetzt ist die Bremische Hafeneisenbahn, ein Symbol der Industrialisierung, 160 Jahre alt. Das Foto zeigt kombinierten Verkehr vor etwa 90 Jahren. Foto: BREMENPORTS

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Die Idee war so fortschrittlich wie naheliegend – es ging darum, zwei Transportwege miteinander zu verbinden, das Wasser und die Schiene. In dieser Verknüpfung lag eine neue Dynamik. Die Eisenbahn, sie war ein Symbol der Industrialisierung und trieb die Industrialisierung zugleich voran. Ganz besonders zeigt sich diese Kraft in der Bremischen Hafeneisenbahn. Sie hat vor nunmehr 160 Jahren Fahrt aufgenommen.