Bremen – „Lieber Klaus“ – mit diesem Slogan warb die SPD im Bürgerschaftswahlkampf 1991 für ihren Spitzenkandidaten Klaus Wedemeier. Es war der Versuch, den Bürgermeister als jovial-kumpelhaften Landesvater zu verkaufen. Genau das war er nicht. Doch Wedemeier, Präsident des Senats von 1985 bis 1995, hat viel für Bremen erreicht. Am Sonnabend, 12. Januar, feiert er seinen 75. Geburtstag.

„Wir fordern, was uns zusteht.“ Unter diesem Motto kämpfte Wedemeier in den 80er Jahren vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe für einen gerechteren Länderfinanzausgleich. Er stritt für eine erhöhte Einwohnerwertung und eine besondere Anerkennung der Hafenlasten. Parallel dazu setzte er in Bremen das Thema „Sparen“ groß auf die Tagesordnung – bei ihm hieß das „Aufgabenkritik“. Wedemeier hatte Erfolg. Am Ende erkannten die Verfassungsrichter die Stadtstaaten als „Wunschkinder der Verfassung“ an. Und Bares gab es auch. Bremen bekam in zwei Sanierungsphasen zehn Milliarden D-Mark – Selbstständigkeit gesichert. „Manche Lorbeeren, die Nachfolgesenate geerntet haben, gebühren eigentlich Dir“, hat Nach-Nachfolger Jens Böhrnsen (SPD) einmal zu Wedemeier gesagt.

Wedemeiers Amtsvorgänger Hans Koschnick (SPD, 1929 bis 2016) hatte 1985 – zur Mitte der Legislaturperiode – seinen Rückzug erklärt. Er schlug Wedemeier, damals SPD-Fraktionschef, für die Nachfolge vor. Henning Scherf (SPD), in jenen Tagen Sozialsenator, trat gegen Wedemeier an und unterlag. Die Sozialdemokraten regierten noch allein, etwas anderes galt in Bremen als schwer vorstellbar. Das sollte sich ändern.

Neben dem Kampf in Karlsruhe prägten Themen wie die Regionalisierung der Neuen Heimat (fortan: Gewoba) und die Rettung der Stahlwerke (ehemals: Klöckner-Hütte) Wedemeiers Amtszeit. Hinzu kam die noch zu DDR-Zeiten geschlossene Städtepartnerschaft mit Rostock, die Wedemeier am Rande eine literarische Erwähnung eingetragen hat (in der Erzählung „Der Spaziergang von Rostock nach Syrakus“ von Friedrich Christian Delius).

„Stets auf Höhe der Aktenlage“ – mit Sprüchen wie diesen haben Gegner über Wedemeier gespottet. Zur Schau gestellte Emotionen leistete er sich im Amt nicht. Dafür gaben sich andere ungeniert ihren Leidenschaften hin. Die Zeit des Bürgermeisters Wedemeier klang im Chaos der Ampel-Koalition aus, die vom Krach zwischen Grünen und FDP gelähmt wurde. Aus dieser Erfahrung heraus hat Wedemeier gefordert, den Präsidenten des Senats mit Richtlinienkompetenz auszustatten.

Wedemeier, Jahrgang 1944, kam 1956 aus dem fränkischen Hof nach Bremen. 1964 trat er der SPD bei, gelernt hat er Groß- und Außenhandelskaufmann. Bürgerschaftsabgeordneter wurde er 1971. Was ihm zuweilen im Weg stand, war ein gewisser Hang zu Glamour und Eitelkeiten. Vor Dienstbeginn im Rathaus ließ er sich noch schnell zum Friseur an der Marterburg (Schnoor) fahren – solche Dinge. Nach der Zeit in der Politik arbeitete der zweifache Großvater als Unternehmer und als „Weser-Lobbyist“ im Wirtschaftsverband Weser. Und die Rückschau? „Man kann nie zufrieden sein mit dem, was man gemacht hat. Aber man kann auf bestimmte Dinge stolz sein“, sagt Wedemeier. THOMAS KUZAJ