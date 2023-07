„Spurwerk“ in der Bremer Neustadt: „Was im Bau ist, ist vermietet“

Von: Jörg Esser

Teilen

Noch im Bau, aber bereits vollständig vermietet: das Projekt „Arbeitswelt A“ auf dem „Spurwerk“-Gelände in der Neustadt. © Peper & Söhne/Björn Hake

Auf dem Areal des Neustadtsbahnhofs entwickelt die Bremer Unternehmensgruppe „Peper & Söhne“ einen Gewerbepark. Offensichtlich mit Erfolg: Das „Spurwerk“ zieht Firmen an.

Bremen – Die Bremer Unternehmensgruppe Peper & Söhne meldet die Vollvermietung der ersten „Arbeitswelt“ am Gewerbepark „Spurwerk“. Die verbliebenen 1 400 Quadratmeter Bürofläche in dem mehrgeschossigen Gebäude hat die „Rightmart Group“ gemietet, eine in Bremer gegründete Kanzlei, die sich als zentrale Marke für Verbraucherrecht etablieren will und in der mehr als 35 Rechtsanwälte und 200 Mitarbeiter zusammenwirken.

Die Kanzlei will die Büroflächen zum Januar 2024 beziehen – übergangsweise, heißt es. Bereits geplant ist den Angaben zufolge der Umzug in eine andere „Arbeitswelt“ am Spurwerk, die noch in Planung ist und im zweiten Quartal 2025 fertiggestellt werden soll, sagt ein Peper-Sprecher. Dort will die Kanzlei dann 1 800 Quadratmeter Büroflächen anmieten. „Der Abschluss bestärkt uns in unserem Beschluss, den Bau der weiteren Arbeitswelten am ,Spurwerk’ zu forcieren“, sagt Christoph Peper, Geschäftsführender Gesellschafter der Peper & Söhne Unternehmensgruppe.

Ebenfalls in besagte „Arbeitswelt A“ mit einer Gesamtmietfläche von rund 3 800 Quadratmetern ziehen – planmäßig im Herbst dieses Jahres – die deutsche Tochter des schwedischen Rüstungskonzerns Saab sowie der Technologiedienstleister Ferchau mit Schwerpunkt Engineering und IT. Saab ist neu in Bremen. Ferchau sitzt derzeit in der Überseestadt.

Ferchau und Saab ziehen in die „Arbeitswelt A“

Zurück auf Start: Der Projektentwickler Peper & Söhne hat das neun Hektar große Gelände am Neustadtsgüterbahnhof 2018 gekauft. Und will aus dem einstigen „Schandfleck“ einen „innovativen Gewerbepark“ machen, ein „lebendiges Areal am Eingangstor zur Innenstadt“. Geplant sei „urbaner gewerblicher Nutzungsmix mit hochwertiger, optisch ansprechender, funktionaler und langlebiger Architektur“, hieß es im November 2021 bei einer Baustellenparty zum Projektstart. Die Gesamtinvestitionssumme wird auf 200 Millionen Euro geschätzt.

Seit November 2021 entsteht mit dem „Spurwerk“ auf dem Areal des alten Neustadtsgüterbahnhofs ein neues Gewerbequartier. © Esser

Derzeit werden das fünfstöckige Projekt „Arbeitswelt A“ und zwei Gewerbeeinheiten (sowie die Energiezentrale für das Gesamtareal) gebaut. „Nahezu alles, was derzeit am ,Spurwerk’ im Bau ist, ist vollständig vermietet“, ergänzt ein Peper-Sprecher auf Nachfrage.

Die ersten Gewerbeeinheiten sind vermietet

Die Gewerbeeinheiten werden die Firmen Sto, nach eigenen Angaben Weltmarktführer für Wärmedämm-Verbundsysteme, die Firma Würth, Hersteller für Befestigungstechnik, das traditionsreiche Bremer Unternehmen Suding & Soeken (Reesa) sowie Famo, ein deutschlandweit agierender Großhändler und Dienstleister für gewerbliche Kunden belegen. „Dass wir so erfolgreiche und renommierte Unternehmen von unserem ,Spurwerk‘-Konzept überzeugen konnten, spricht dafür, dass wir mit dieser Projektentwicklung den richtigen Nerv getroffen haben“, sagt Peper. Die vier Mieter haben sich eine Fläche von insgesamt 3 000 Quadratmetern gesichert, heißt es. Der gesamte erste Bauabschnitt umfasst rund 40 000 Quadratmeter Grundstücksfläche. Neben der fast fertigen sind drei weitere „Arbeitswelten“ geplant, die unter anderem Büro-, Gastronomie-, Hotel sowie exklusive Showroomflächen bieten. Geplant sind Mietflächen von 2 900 und 3800 Quadratmetern 3 800 Quadratmetern Mietfläche.

Die Unternehmensgruppe Peper & Söhne wurde Anfang 2013 als „Family Office“ der Familie Peper gegründet. Die Gruppe ist nach eigenen Angaben spezialisiert auf Entwicklungen von Immobilienprojekten, Steuerung von aktiven und passiven Unternehmensbeteiligungen und Investitionen in Finanzanlagen. Bis dato wurden weiteren Angaben zufolge mehr als 35 Projekte mit einem Volumen von über 322,4 Millionen Euro umgesetzt. Der Hauptsitz von „Peper & Söhne“ befindet sich seit 2020 am Allerkai 4 im Hemelinger Hafen.