Warum ließ sich der Bremerhavener Armbrust-Schütze widerstandslos festnehmen?

Von: Ralf Sussek

Teilen

im Gerichtssaal: Der Angeklagte wird von seinem Verteidigern Thomas Domanski (vorne) und Manar Taleb flankiert. © Sussek

Ein Mann soll eine Schulsekretärin in Bremerhaven mit zwei Armbrust-Pfeilen schwer verletzt haben. Er steht in Bremen vor Gericht. Am Freitag sagten Polizisten aus.

Bremen – Was hat Berkan S. dazu gebracht, seinen ur–sprünglichen Plan aufzugeben? Das ist eine der Kernfragen am fünften Verhandlungstag gegen den 21-Jährigen. Er brachte mit einem vermeintlichen Amoklauf im Bremerhavener Lloyd-Gymnasium am 19. Mai vergangenen Jahres die ganze Stadt in Aufruhr; Schüler und Lehrer verbarrikadierten sich in den Klassenzimmern, Polizeibeamte rüsteten sich mit Maschinenpistolen aus, bevor sie die Schule betraten, ein Sondereinsatzkommando rückte aus Bremen an.

Während die Beamten noch die Schule durchsuchten, ging der ganz in Schwarz gekleidete S. durch die Grazer Straße Richtung Süden, schoss mit Armbrust und Schreckschusspistole. An einer Kreuzung legte er erst die Waffen nieder und sich dann bäuchlings auf den Boden.

So fand ihn auch ein 39-jähriger Polizeibeamter vor. Der Zeuge war mit Blaulicht Richtung Lloyd-Gymnasium unterwegs, als er S. auf dem Gehweg liegend entdeckte. Die Festnahme verlief problemlos, die Überführung in den Polizeigewahrsam auch – bis auf die Befragung. „Mein Ziel war, zu quatschen, damit er nichts anstellt“, sagt der Beamte am Freitag vor Gericht.

Angeklagter: Ich habe nur Beleidigungen gehört

Wurde S. auch belehrt, rechtzeitig und ausreichend? Der Beamte bejaht das, ein Kollege ebenfalls. Die Verteidigung hält dagegen das gesamte Gespräch nicht für verwertbar. Auch der Angeklagte meldet sich zu Wort: Er behauptet, überhaupt nicht belehrt worden zu sein. „Ich habe nur Beleidigungen von der Polizei gehört“, sagt er.

Das hörte sich bei allen Zeugen anders an. Auf die Frage, was seine Motivation für die Tat war, hatte er ihnen gegenüber von „Suicide by Cop“ gesprochen; er habe sich von Polizisten erschießen lassen wollen. Was ihn dann umdenken ließ, bleibt offen. Und zu den Armbrust-Schüssen auf die Schulsekretärin sagte er laut einem Zeugen mit Verweis auf das verbaute Rotpunktvisier: „Wenn ich gewollt hätte, dass sie stirbt, hätte ich auf den Kopf geschossen.“

Ein verbautes Rotpunktvisier

Eine junge Polizeibeamtin, die selbst das Lloyd-Gymnasium besucht hatte, war eine der ersten Beamten, die sich im Lehrerzimmer um die schwerverletzte Schulsekretärin kümmerten. Die war von zwei Pfeilen getroffen worden, den einen zog sie sich aus der Schulter heraus. Der andere, ihr in den Rücken geschossen, steckte noch. „Der Pfeil ragte aus dem Bauch heraus“, beschreibt die 23-Jährige detailliert die schreckliche Situation. „Wir haben alle damit gerechnet, dass sie das nicht überlebt.“ Ihr versagt die Stimme, sie bricht in Tränen aus. „Sie war doch auch meine Schulsekretärin.“ Die Beamtin leistete medizinische Ersthilfe, hielt die Hand der Verletzten, sprach ihr gut zu, als diese meinte, nicht zu überleben: „Doch, Sie schaffen das.“

Die junge Polizistin konnte auch nicht durchatmen, als die Verletzte auf dem Weg ins Krankenhaus war; ein älterer Kollege sprach sie an: „Alles gut? Wir brauchen Dich jetzt.“

Sie bekam eine Maschinenpistole in die Hand gedrückt und sicherte ein Stockwerk, bis die Sondereinsatzkräfte aus Bremen eintrafen.