Warum in die Ferne? Urlaubs-Tipps für Bremen

Bremen kann so schön sein – wie hier zum Beispiel in der Borgfelder Deichlandschaft.

Bremen – Reisewarnungen hier, Corona-Chaos dort – einfach ist es nicht mit Urlaub, Reisen und Ferien in diesem Jahr. Doch warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Da kommen zwei gerade neu erschienene Ausflugs- und Wanderführer buchstäblich wie gerufen. Bassum und Bruchhausen-Vilsen statt Mallorca, auch Etelsen, Rotenburg und Syke locken. Und natürlich: Bremen und Bremerhaven.

38 Rad- und Wandertouren, Spaziergänge und Besichtigungen, Bootstouren und Badeausflüge vereint der der Tourenplaner „Ab ins Grüne“, herausgegeben vom Verkehrsverbund Bremen-Niedersachsen (VBN) und dem Via Reise-Verlag (192 Seiten, Preis: 14,95 Euro). Die Landschaftsplanerin und Autorin Birgit Klose, die seit mehr als 30 Jahren in Bremen lebt, hat all die Kurztrips, Tages- und Familienausflüge zusammengestellt.

Dabei hat sie stets einen Blick für das praktische Detail. Klose verrät, wie lange die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln dauert, über welche Strecken und Stationen Radtouren führen. Karten und Fotos ergänzen die Beschreibungen von Wegen, Sehenswürdigkeiten und historischen Ereignissen.

Unterwegs zur Moorlosen Kirche

In Bremen lockt die Autorin ihre Leserschaft beispielsweise nach Vegesack an die „traumhafte Unterweser“. Und selbstverständlich geht’s auf Blocklandtour zur Moorlosen Kirche: 25 Kilometer (ab Hauptbahnhof) mit dem Rad über Stadtwald und Dammsiel.

„Auf ruhigen Wegen radeln wir an der Kleinen Wümme bis ins Werderland und weiter zur Moorlosen Kirche“, schreibt Klose – und erwähnt auch die Gastronomie am Wegesrand (beispielsweise Hofcafé Bavendamm, Landhaus Kuhsiel, Gaststätte an der Moorlosen Kirche). Ach, ja – der Name hat nichts mit dem Moor zu tun. Er hat Ursprünge im Plattdeutschen.

Von der Altstadt bis zum Zoo

„1000 Freizeittipps – Bremen und umzu“ finden sich im gleichnamigen Band des Bremer Weltenbummlers, Lehrers und Autors Bernd Gruschwitz (Wartberg-Verlag, 176 Seiten, Preis: 15 Euro). Hier reicht das Spektrum von Achim bis Worpswede, von „Altstadt“ bis „Zoo“. Was machen wir heute, wo fahren wir hin? Ein Stichwortverzeichnis am Ende gibt Anregungen für Spontan-Entscheidungen – Bouldern? Parkspaziergang? Baden? Es mangelt an nichts.

Absatz für Absatz, Stichwort für Stichwort führt Gruschwitz durch Bremen, man kann mit dem Buch in der Hand praktisch von Station zu Station spazieren – etwa in der Innenstadt. Aber auch Fallturm (Uni) und Aalto-Hochhaus (Neue Vahr) stehen hier auf der Liste. Mit der Überseestadt hingegen hat der Autor offenbar so seine Schwierigkeiten: „Eine irgendwie seltsam moderne Sehenswürdigkeit ist die Überseestadt“, schreibt er. Und beschreibt unter anderem eine „Ansammlung neuer, dicht an dicht gebauter Behausungen“.