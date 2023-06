Warum die Kunsthalle Bremen ins Open-Air-Atelier einlädt

Von: Thomas Kuzaj

Ran an die Staffeleien! Vor der Bremer Kunsthalle probieren die ersten Atelierbesucher ihre Zeichenkünste aus. Links im Bild: Nicole Lamotte, Vorsitzerin des Kunstvereins. © Kuzaj

Bremen – Sammeln und bewahren, erforschen und ausstellen – klassische Aufgaben eines Museums. Hinzu kommen Bildung und Vermittlung. Und gerade der Vermittlung künstlerischer Fertigkeiten bereitet die Bremer Kunsthalle jetzt eine ganz besondere Bühne. Unter dem Motto „Kunst vor der Halle“ hat das Museum ein offenes Atelier unter freiem Himmel eingerichtet, ein künstlerisches Sommervergnügen mit Blick auf die Wallanlagen.

„Vor der Halle“, das ist wörtlich zu nehmen: Staffeleien, zehn an der Zahl, und schützende Schirme stehen direkt vor dem Eingang – und zwar jeden Freitag, Sonnabend und Sonntag in der Zeit von 14 bis 16.30 Uhr. Zur Premiere am 3. Juni öffnet das Atelier wegen der „Langen Nacht der Bremer Museen“ sogar bis 20 Uhr. Insgesamt dauert die Aktion bis Sonntag, 10. September. Vorbild für das Konzept war ein offenes Atelier der National Gallery auf dem Trafalgar Square in London, so eine Sprecherin der Kunsthalle.

Londoner Lifestyle auf bremischem Pflaster, das ist doch was. Anlass für die „Kunst vor der Halle“ ist das Jubiläumsjahr des Kunstvereins, das gegenwärtig das Programm der Bremer Kunsthalle prägt. Der Verein, privater Träger des Museums, wird am 14. November 200 Jahre alt. Mehr als 10.000 Mitglieder hat er, der Bremer Kunstverein – damit gilt er als größer Kunstverein Deutschlands und zudem als zweitgrößter Verein der Hansestadt. Nur Werder ist noch größer, pflegt dafür aber den künstlerischen Aspekt nicht mehr so wie – sagen wir mal – vor etwa 20 Jahren, als Johan Micoud an der Weser wirkte. Von Micoud zu Monet. . . was sollen die Menschen denn malen im offenen Atelier vor der Kunsthalle? Egal, heißt es. Bäume, Architektur, Passanten – oder eben Bilder nach Meisterwerken aus dem Bestand des Museums. Material stellt die Kunsthalle auch. Zeichenmaterial, um genau zu sein. Natürlich sei es auch möglich, selbst etwas mitzubringen. Der Besuch im offenen Atelier müsse auch nicht geplant werden: „Wenn man vorbeikommt, kann man auch spontan mitmachen“, so die Sprecherin.

Ein Schild auf der Treppe vor dem Portal des Museums zeigt die Öffnungszeiten des Freiluft-Ateliers an. © Kuzaj

Die Bremer Kunsthalle will „nach außen sichtbarer“ werden

An den Staffeleien und unter den Schirmen kümmern sich engagierte Mitglieder des Kunstvereins um das Projekt, die das offene Atelier ehrenamtlich betreuen. Sonnabends gibt es zudem Unterstützung von Kunstpädagogen. „Zwanglose“ und „kreativen Kunsterlebnisse“ sind das erklärte Ziel. Drei Dingewürden durch das offene Atelier in den Fokus gerückt, betonte am Freitag Nicole Lamotte, die Vorsitzerin des Kunstvereins: „Bildung, Vermittlung und das Ehrenamt.“

Hinzu komme die Hoffnung, dass im Freiluft-Atelier ein lebendiger Austausch entsteht. „Es ist ein Experiment – ein öffentliches Atelier über so einen langen Zeitraum, das ist tatsächlich neu“, so Hartwig Dingfelder, Leiter des Bereichs Bildung und Vermittlung an der Bremer Kunsthalle. Es gehe auch darum, die Kunsthalle „nach außen noch sichtbarer zu machen, in den Stadtraum hinein zu wirken“. Und – selbstverständlich – in die digitale Welt. Wenn möglichst viele Teilnehmer ihre Werke aus dem offenen Atelier online stellen, entsteht, so die Hoffnung, unter „#kunstvorderhalle“ eine virtuelle Ausstellung. Wer die Gelegenheit dazu hat, kann die dann auch vom Trafalgar Square aus betrachten. . .