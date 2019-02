Tote Winkel entschärfen: FDP setzt sich für das System „Bike Flash“ ein

Orangefarbene LED-Bögen warnen Lastwagenfahrer, eine LED-Tafel richtet sich an Radfahrer: Arne Grün („Mobile Road Safety“) an einem „Bike-Flash“-Mast.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Das System lenkt die Aufmerksamkeit auf den Gefahrenpunkt“, sagt der FDP-Bürgerschaftsabgeordnete Rainer Buchholz. Er spricht von dem Warnsystem „Bike Flash“, das Radfahrer besser vor abbiegenden Autos und Lastwagen schützen soll. Die FDP fordert, das System in Bremen mit einem Pilotprojekt zu testen - zum Beispiel an der Brill-Kreuzung, die zu den größten Unfallschwerpunkten zählt.

Im April vorigen Jahres zum Beispiel kam dort eine Radfahrerin (24) ums Leben. Ein Lasterfahrer (35) hatte die parallel zu ihm fahrende Frau beim Abbiegen von der Bürgermeister-Smidt-Straße in die Hutfilterstraße übersehen. Anschließend nahm die Diskussion über die Einführung von Abbiegeassistenten wieder Fahrt auf.

„Bike Flash“ ist schneller verfügbar, heißt es nun bei der FDP. Das System ist ein Produkt der Firma „Mobile Road Safety“ aus Husum. An einem Mast sind vier jeweils drei Zentimeter dicke LED-Warnbögen angebracht - um die Sichtfelder von Sportwagen, SUVs, Transportern und Lastwagen zu erreichen. Auch den Radfahrern leuchtet ein Warnhinweis entgegen, der auch für Kinder leicht erfassbar sein soll. Oben auf dem Mast sitzt eine Wärmebildkamera. Sie kann bis zu 40 Meter weit „gucken“ und erfasst Radfahrer, die sich nähern. 40 Meter entsprechen etwa fünf Sekunden Fahrtzeit.

Die orangefarbenen LED-Bögen blinken, wenn die Wärmesensorik einen Radfahrer erkannt hat, um die Autofahrer darauf aufmerksam zu machen, dass da - im toten Winkel - ein Radler kommt. „Es gibt die Information, da ist jemand“, sagt Arne Grün von „Mobile Road Safety“. Das System „erkennt“ neben Radfahrern auch Fußgänger.

Und es erkennt, ob die Personen sich in Richtung Kreuzung bewegen. Stehen bloß zwei Passanten in Kreuzungsnähe am Straßenrand, um sich zu unterhalten, dann gibt‘s keinen Alarm. „Bike Flash“ ist „im Sichtfeld des Lastwagenfahrers gut zu erkennen“, so Grün. Die Wärmesensoren würden bei allen Lichtverhältnissen reagieren. Daten sammle die Kamera nicht.

Eine Standardanlage mit einem Mast und zwei Sensoren kostet etwa 21 000 Euro, so die Auskunft des Unternehmens. Rechtlich gilt „Bike Flash“ als „nichtamtlicher Hinweis“ - so ähnlich wie die als „Hinweise zur Verkehrserziehung“ aufgestellten Tafeln, die herannahenden Autofahrern die aktuelle Geschwindigkeit anzeigen.

Seit November 2018 wird „Bike Flash“ im niedersächsischen Garbsen getestet. Die ersten Erfahrungen dort seien positiv, heißt es bei „Mobile Road Safety“. Durch den Versuch in Garbsen wurde die Bremer FDP auch auf das neue System aufmerksam. „Mobile Road Safety“ stellt das Produkt zudem auf Messen vor.

Kritiker sagen, wenn an einer Kreuzung noch mehr steht, was blinkt, lenke das Verkehrsteilnehmer ab. „Das System beansprucht Aufmerksamkeit - aber zu einem guten Zweck“, hält der FDP-Abgeordnete Buchholz dem entgegen. „Wenn ich auf diese Weise auf etwas aufmerksam gemacht werde, bremse ich ab und senke die Geschwindigkeit.“ Soll heißen: Ziel erreicht - Sicherheit erhöht.

„Bike Flash“ könne „entscheidend zur Unfallvermeidung im Straßenverkehr“ beitragen, heißt es bei der FDP. „Zudem lässt sich das intelligente System in die Verkehrssteuerung integrieren und erfüllt somit die Anforderungen an die vernetzte Mobilität und die Verkehrsinfrastruktur 4.0.“

Für ein Bremer Pilotprojekt „geeignete Unfallschwerpunkte“ könnten gemeinsam mit den Beiräten gefunden werden. Ein Jahr nach der Einführung solle das Projekt dann ausgewertet werden, so die FDP.