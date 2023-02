Warnstreik legt Bremer Flughafen lahm – zahlreiche Ausfälle in Hannover

Von: Fabian Raddatz

An sieben deutschen Flughäfen hat die Gewerkschaft Verdi am Freitag zu Warnstreiks aufgerufen. Auch die Flughäfen in Bremen und Hannover sind betroffen.

Bremen – Die Gewerkschaft Verdi hat für Freitag zu ganztägigen Warnstreiks an sieben deutschen Flughäfen aufgerufen. Auch in Bremen und Hannover sind die Auswirkungen zu spüren: In Bremen heben gar keine Flieger mehr ab – in Hannover fallen viele Flüge aus.

Beschäftigte der Abfertigung des Flughafens streiken seit heute morgen für bessere Löhne. Die Gewerkschaft Verdi rechnet mit Flugausfällen und Verspätungen. © Roberto Pfeil/dpa

In der niedersächsischen Landeshauptstadt sind vor allem Flugreisende des Anbieters TUI betroffen. „Wir versuchen, einen Teil der Flüge von TUI fly von der Hauptbasis Hannover in Richtung Paderborn oder Braunschweig umzuplanen“, so ein Unternehmenssprecher. Da das nicht bei allen Flügen gelingen werde, müsse ein Großteil muss auf das Wochenende verschoben werden.

Fünf Flüge in die von Erdbeben erschütterte Türkei sollen in Hannover allerdings abheben dürfen. Die Flieger sollen Hilfsgüter und Helfer sowie Angehörige befördern.

Neben den Drehkreuzen in Frankfurt und München – wo laut Merkur.de in der bayerischen Landeshauptstadt etwa 90.000 Fluggäste betroffen sind, in Frankfurt sind es Hunderttausende, schreibt fr.de – gibt es auch in Hamburg am Freitag „definitiv keine Starts und Landungen“, sagte eine Airport-Sprecherin.

Reisenden wird geraten, sich an ihre jeweilige Airline oder an ihren Anbieter zu wenden. Zwar hätten die Internetseiten verschiedener Flughäfen Ausweichpläne bereitgestellt, die Websites vieler Airports waren vor dem Streik jedoch nicht erreichbar. Der Grund: ein Hackerangriff aus Russland.

Aufgerufen zu dem Arbeitskampf hatte die Gewerkschaft Verdi. Für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, der Luftsicherheit und das Bodenpersonal werden zur Zeit Tarifverträge verhandelt. Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund fordern 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro pro Monat zusätzlich. Die kommunalen Arbeitgeber lehnen das als nicht verkraftbar ab. Die Verhandlungen sollen in den kommenden Wochen weitergehen.