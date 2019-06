Wallfest, „Freizeitmeile“, offene Läden beim „La Strada“

Straßenkünstlerfestival in Bremen

Bremen – Das internationale Straßenkünstlerfestival „La Strada“, das Wallfest mit einem Faltrad- und Klappradrennen sowie eine „Freizeitmeile“ in der Lloyd-Passage locken die Flaneure, Seh-Leute und Einkäufer am Sonntag, 16. Juni, in die Bremer City. Außerdem öffnen die Einzelhändler in der Innenstadt, im Viertel und am Wall von 13 bis 18 Uhr ihre Türen zum sonntäglichen Shoppingvergnügen. Und auch der Kajenmarkt an der Schlachte hat einen Doppelpack im Angebot, ist also sonnabends und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet.