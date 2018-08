Überraschung: Erst einmal freie Fahrt „Am Wall“

Einbahnstraße aufgehoben

Seit Dienstagnachmittag gibt es in der Straße Am Wall wieder freie Fahrt in beide Richtungen – und das nutzten Autofahrer umgehend.

Bremen - Von Elisabeth Gnuschke. Überraschung am Nachmittag: In der Straße „Am Wall“ ist am Dienstag die Einbahnstraßenregelung aufgehoben worden. Jetzt gibt es hier wieder freie Fahrt in beide Richtungen – zumindest vorübergehend. Denn etwa ab November beginnen die Arbeiten für den Neubau am Platz der Brandruine „Harms am Wall“.