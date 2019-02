Wahrzeichen kippt vom Sockel: Findorffer Jan-Reiners-Lok wird restauriert

Transport nach Bruchhausen-Vilsen

+ © Kowalewski Die Lok kommt nach Bruchhausen-Vilsen zur Restaurierung. © Kowalewski

Bremen - Von Martin Kowalewski. Nach 50 Jahren auf dem Sockel verlässt die Jan-Reiners-Lok ihren Stammplatz an der Hemmstraße in Findorff. Der Kran hebt sie an. Die Lok löst sich von den Schienen und kippt sichtlich nach links. Ein Raunen ist von vielen Beobachtern der Szene zu hören. Mehr als 100 Schaulustige wohnen am Donnerstag dem Abtransport der Lok zur Restaurierung nach Bruchhausen-Vilsen bei. Die Kosten der Sanierung belaufen sich auf 40 000 Euro. Ermöglicht wurde sie durch zahlreiche Spender.