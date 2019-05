„Ihr Bremer seid krass“: Volles Haus bei Grünen-Chef Robert Habeck

Wahlkampf mit Maike Schaefer

Robert Habeck steht im „Bel Etage" inmitten der interessierten politischen Zuhörerschaft.

Der Wahlkampf in Bremen ist im vollen Gange: Am Mittwoch besuchte Grünen-Chef Robert Habeck die Hansestadt. Das große Interesse an der Politik seiner Partei bewertete er als „echten Vertrauenszuschuss.“