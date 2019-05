Wahl-O-Mat zur Bürgerschaftswahl 2019: Hier können Sie das Wahl-Tool nutzen

Der Wahl-O-Mat ist wieder da: Vor der Bürgerschaftswahl in Bremen wurde am 24. April der Wahl-O-Mat Bremen freigeschaltet. Das Wahlhilfe-Tool kann ab sofort hier kostenlos genutzt werden.

Am 26. Mai wird in Bremen ein neues Landesparlament gewählt

Der Wahl-O-Mat Bremen ist seit 24. April online

Das Wahltool gibt eine Orientierung, welche Parteien zu den eigenen Ansichten passen

Nutzer bewerten 38 politische Thesen

Der Wahl-O-Mat vergleicht in einer Art Quiz die eigene Haltung zu politischen Themen mit den Programmen aller zur Wahl stehenden Parteien und Gruppierungen. So könne man spielerisch herausfinden, welche Partei einem nahe steht, sagte die Landtagspräsidentin Antje Grotheer (SDP) bei der Vorstellung der Internetseite. "Das ist besonders wichtig, um Menschen anzusprechen, die nicht schon seit Jahrzehnten intensiv unserer politischen Arbeit folgen", sagte Grotheer. In Bremen wird am 26. Mai ein neuer Landtag gewählt.

Wahl-O-Mat zeigt Auswertung

Sie bekommen in der Auswertung angezeigt, zu wie viel Prozent ihre Antworten mit den Standpunkten der einzelnen Parteien übereinstimmen. Trotzdem erklärt die Bundeszentrale für politische Bildung, dass das Ergebnis keinesfalls eine konkrete Wahlempfehlung darstellt.

So funktioniert der Wahl-O-Mat

Nutzer des Wahl-O-Mats bewerten 38 politische Thesen. Das dauere 10 bis 15 Minuten, sagte der Vorsitzende der Landeszentrale für politische Bildung, Thomas Köcher. Danach zeigt ein Balkendiagramm die Übereinstimmung mit den Parteiprogrammen an.

Der Wahl-O-Mat zur Bürgerschaftswahl Bremen ist seit dem 24. April 2019 online. Sie können das beliebte Wahl-Entscheidungs-Tool auf kreiszeitung.de* aufrufen.

Wie der Wahl-O-Mat funktioniert, zeigt auch dieses Video von der Präsentation in Bremen.

Hier den Wahl-O-Mat für die Bürgerschaftswahl Bremen starten

Bis der Wahl-O-Mat vollständig geladen ist, kann es eventuell einen Moment dauern. Bitte haben Sie einige Sekunden Geduld.

