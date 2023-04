Wahl-O-Mat „bewährt und sehr gut“ – doch das Tool hat auch klare Grenzen

Von: Marvin Köhnken

Den Wahl-O-Mat gibt es seit 20 Jahren. Das Tool ist bewährt und kommt auch bei der Bremen-Wahl zum Einsatz. Ein Experte sieht aber auch klare Grenzen.

Bremen – Wenn am 14. Mai um 18 Uhr die Wahllokale für die Bremer Bürgerschaftswahl schließen, ist so manche Stimme ganz sicher nach der Nutzung des Wahl-O-Mat abgegeben worden. Das Online-Tool bündelt 38 politische Themen, zu denen die Parteien in Bremen Stellung nehmen konnten. Wer den Wahl-O-Mat bis zu diesem Zeitpunkt genutzt hat, wird seine fünf zu vergebenen Stimmen womöglich anders setzen als ohne das Tool.

Das Prinzip ist einfach: Für alle 38 Aussagen des Wahl-O-Mats können Nutzer und Nutzerinnen mit „stimmt zu“ oder „stimme nicht zu“ reagieren. Auch eine Enthaltung und eine spätere Gewichtung der einzelnen Themenfelder sind möglich. Hat eine Partei ähnliche Angaben gemacht wie der Nutzer, landet sie bei dessen Auswertung ganz weit oben. Es wird ersichtlich, welche Wahlentscheidung den eigenen Sichtweisen am ehesten entspricht – zum Beispiel bei der Gestaltung der Bremer Innenstadt und wo dort die Straßenbahn entlang fahren sollte.

Wahl-O-Mat wurde 2019 rund 250.000-mal angeklickt – doch mit welchem Erfolg?

250.000-mal sei der Wahl-O-Mat bei der vergangenen Bremen-Wahl im Mai 2019 angeklickt worden, sagt Thomas Köcher, Leiter der Landeszentrale für politische Bildung in Bremen und Leiter des Projekts in der Hansestadt. Doch wer sind diese Personen und was haben sie womöglich bei der Nutzung der digitalen Wahlhilfe tatsächlich mitgenommen? Im Gespräch mit kreiszeitung.de erklärt Dr. Matthias Güldner, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Arbeit und Politik (zap) der Universität Bremen, Vor- und Nachteile des Tools.

Matthias Güldner hat sich den Wahl-O-Mat der Bremer Bürgerschaftswahl 2023 genau angeschaut und erklärt seine Vor- und Nachteile. (Montage: kreiszeitung.de) © Bundeszentrale für politische Bildung & Universität Bremen

„Der Wahl-O-Mat hat sich bewährt und ist ein sehr gutes Werkzeug“, sagt Güldner. Allerdings schränkt er seine Worte direkt wieder ein: „Eine klare Einschränkung ist, dass das Tool zwei enge Zielgruppen hat: Jungwähler und Wähler, die sich zwar generell mit Politik auseinandersetzen, sich aber zuletzt ausgeklinkt hatten.“ Beide Gruppen brächten die Motivation mit, sich durch den Fragenkatalog zu klicken und das Ergebnis zu interpretieren. „Wer sich generell nicht viel mit Politik beschäftigt oder sie womöglich sogar ablehnt, für den sind die gebotenen Mengen an Inhalt zu viel.“

Für Bremen hält der Politikwissenschaftler den Wahl-O-Mat trotz des Zielgruppen-Einwands für besonders hilfreich, da bei der Bürgerschaftswahl jeder Bürger und jede Bürgerin fünf Stimmen vergeben kann. „Mithilfe der Prozent-Übersicht, wie sehr die eigene Position mit den Parteien übereinstimmt, ist es so auch möglich, zum Beispiel einige der Stimmen den Parteien auf Platz 2 und 3 zu geben.“ Die Analyse der Ergebnisse im Wahl-O-Mat erweise sich hierbei als sehr hilfreich. Umfrage-Prognosen zur Bremen-Wahl sind auch deshalb so schwierig, weil sich Wähler oft bis kurz vor dem Wahltermin nicht sicher sind, welche Partei sie wählen sollten.

Wahl-O-Mat bildet nur Wünsche und Programme ab, Blick zurück mitunter hilfreicher

Ein anderes Manko sieht Matthias Güldner wiederum bei den erhobenen Daten. „Die Standpunkte im Wahl-O-Mat stammen aus den Wahlprogrammen der Parteien. Diese sind allerdings nur Absichtserklärungen.“ Ebenso verhalte es sich mit den Antworten, die die Parteien der Landeszentrale für politische Bildung mitgeteilt haben. „Aus Wünschbarkeiten werden Programme und später dann Alltag. Dies bildet der Wahl-O-Mat natürlich nicht ab.“

Eine Alternative ist für Güldner die Datenbank von Abgeordnetenwatch, in der Fragen gesammelt werden, die Bürger an Politiker gerichtet haben und auf die es mal hilfreiche, mal gar keine Antworten gibt. Gesammelt wird auch das Abstimmungsverhalten einzelner Personen. „Das Tool bietet einen kontinuierlichen Blick zurück, wie sich bestimmte Politiker tatsächlich verhalten haben.“ So lasse sich mit dem nötigen Aufwand zum Beispiel prüfen, ob Wahlversprechen und getätigte Aussagen tatsächlich in die Tat umgesetzt wurden.

Nicht wegzudenken und ein niedrigschwelliges Angebot an die Bürger: Wahlwerbung. In diesem Fall für die Wahl selbst, nicht füe eine einzelne Partei. © Marvin Köhnken

Und wie erreicht man nun all jene, die sich nicht mit dem Wahl-O-Mat beschäftigen wollen? Matthias Güldner nennt zwei klassische Strategien: Haustürwahlkampf und Wahlplakate. Niederschwellige Methoden, wobei es natürlich noch einmal eine ganz andere Sache sei, die Wirkung klassischer Plakate zu messen. „Gespräche an der Haustür sind aber durchaus dazu geeignet, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die sonst nur schwer zu erreichen sein.“ Egal, ob sie fern der Politik sind oder ihr gar ablehnend gegenüber stehen würden. Der direkte Kontakt könne das Bewusstsein für die Wahl und eine Wahlentscheidung durchaus beeinflussen, während der Wahl-O-Mat womöglich zu komplex wirken könne.