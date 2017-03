Wärme und Temperament

Bremen - Von Ilka Langkowski. „La calle San Lázaro“ heißt „Papuchos“ Bild, das er in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Die bunte Ansicht der berühmten gleichnamigen Straße in Havanna entstand, als der kubanische Wahlbremer noch mit Heimweh kämpfte.

Die „Calle San Lázaro“ malte „Papucho“, der eigentlich Jorge Lázaro Pérez Fraga heißt, im Jahr 2007. Da wohnte er bereits in Bremen, wo er der Liebe wegen hingezogen ist. 90 Zentimeter mal 60 Zentimeter misst das Acrylbild, das durch bunte Farben und die für den Künstler typischen verbogenen Linien fesselt. „Manche Menschen verbinden die gekrümmten Konturen mit einer Spiegelung im Wasser, andere mit Tanz. Ich selbst sehe es als Bewegung“, sagt „Papucho“. Fröhlichkeit wecken fast alle Bilder des Bremer Autodidakten. Bekannt sind seine bewegten Städteansichten und regionale Motive, die wie ein verspieltes Panorama wirken. „Wie man das Leben sieht, so interpretiert man die Bilder.“ Papucho möchte in seinen Bildern etwas Freundliches, Schönes weitergeben. „Sie machen gute Stimmung und dürfen auch lustig sein“, sagt er. Farbe, Temperament und Wärme hat er aus Kuba mitgenommen.

„Lazaro“ heißt der Heilige der Gesundheit, nach der Erzählung vom „armen Lazarus“ im Lukas-Evangelium. Es entstand der nach ihm benannte „Militärische und Hospitalische Orden des Heiligen Lazarus von Jerusalem“. Wie viele andere Heilige in Kuba, besitzt der Heilige Lazarus aber auch einen Namen in der Nigerianischen Sprache Yoruba. Dort heißt er „Babaluadye“, erzählt „Papucho“. Auf diese Weise bewahrten sich die Sklaven unter der spanischen Herrschaft heimlich ihre Sprache und Identität.

Am 17. Dezember strömen die Kubaner in die Kirchen und bringen dem Heiligen Lazarus Opfer. Das Leben in Kuba war nicht einfach. Zwar war „Papucho“ gelernter Buchhalter, aber leben konnte er von seinem erlernten Beruf kaum. Deswegen malte er nebenbei. Er ließ seine Bilder von anderen Künstlern signieren, damit sie an Touristen verkauft werden konnten. Er selbst hatte dazu keine Genehmigung von der Regierung. „Das war eine schwierige Zeit in den 90ern, nach dem Zerfall der Sowjetunion.“

Seit 2004 lebt Jorge Lázaro Pérez Fraga in Bremen. Der Alltag im Atelier richtet sich ganz nach den sonstigen Aufgaben. „Manchmal habe ich Lust und Muße. Dann arbeite ich fleißig von morgens bis abends.“ An anderen Tagen muss er sich um Alltagsdinge kümmern, Messebesuche vorbereiten, sich um Postkarten, Kalender und Drucke kümmern, Webshop und Werbung vorantreiben, sich als Selbstständiger verkaufen und auch für seine Familie da sein. „Man muss sehr viel malen und arbeiten, egal, ob man einen Auftrag hat oder nicht.“ Fertige Arbeiten für Ausstellungen und Präsentationen zur Verfügung zu haben, sei sehr wichtig. Trotzdem bringe es das Künstlerleben mit sich, dass auch nach einem überdurchschnittlichem Verdienst wieder Phasen kommen, wo keine Aufträge da sind, aber die Kosten weiterlaufen.

Ob wir Kunst brauchen? – „Sie ist das Wichtigste überhaupt. Sie existierte, glaube ich, schon vor der Lautsprache.“ Kunst verbreite Freude und Hoffnung und gebe ihrer Umgebung sofort eine bessere Stimmung, meint der gebürtige Kubaner. „Sie ist fast besser als Medizin und gut für die Gefühle, ähnlich wie Musik.“

Zu den Künstlern, die für „Papucho“ besonders bedeutend sind, zählen die Spanier Pablo Picasso (1881 bis 1973) und Antoni Gaudí (1852 bis 1926). „Piccasso hat die Kunst revolutioniert, in dem er zeigte, dass man machen kann, was man will“, sagt „Papucho“. Gaudis Architektur liege ebenfalls außerhalb des Gewohnten und sei wunderschön. „Beide Künstler kannten keine Limits.“

Wenn er jemandem ein Bild als Botschaft schicken sollte, dann ginge „Ciudad Mundo“, übersetzt die „Stadt der Welt“, an Donald Trump. „Vielleicht kann er von den abgebildeten Bewohnern der Weltstädte etwas lernen und eine freundlichere Vision bekommen.“