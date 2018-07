Als wären es die Beatles

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Mit geschlossenen Augen hört man die Beatles“, hat die holländische Zeitung „Het Parool“ geschrieben. Öffnet man die Augen, sieht man nicht die Beatles, sondern die niederländische Band „The Analogues“ – und deren Spezialität sind (erraten!) die Songs der Beatles. „Ton für Ton, Song für Song, Album für Album empfinden sie den Sound der Beatles nach“, heißt es.

Nach „Magical Mystery Tour“ und „Sgt. Pepper“ bringt die holländische Fünf-Mann-Formation nun das „Weiße Album“ der Beatles auf die Bühne. Die Band um den Schlagzeuger und Sänger Fred Gehring wagt sich damit an einen Song-Zyklus, der lange Zeit als weitgehend unspielbar galt – hatten die Beatles ihr Werk doch bis ins Detail im Studio ausgetüftelt und die technischen Möglichkeiten des Studios praktisch wie ein Instrument eingesetzt. Das war in den 60ern ein revolutionärer Schritt.

Hinzu kommt der noch heute wild wirkende Stilmix des „Weißen Albums“ – Hardrock und Country, Ragtime und Reggae, Songwriter-Folk und avantgardistische Toncollagen. Die „Analogues“ aber haben sich in akribischer Feinarbeit daran gemacht, das „Weiße Album“ mit alten (und eben: analogen) Instrumenten in sozusagen historischer Aufführungspraxis zu rekonstruieren. Damit sollen sie auch Fachleute wie den Beatles-Tontechniker Geoff Emerick beeindruckt haben.

Nun gehen die „Analogues“ mit ihrer Live-Version des „Weißen Albums“ auf Tournee – und diese Tour wird sie auch nach Bremen führen. Am 22. März 2019 treten die holländischen Beatles-Liebhaber im Metropol-Theater (früher: Musicaltheater) am Richtweg auf. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es nach Veranstalterangaben ab etwa 30 Euro und bis etwa 60 Euro.

Songwriter und Geschichtenerzähler

Mit seinem neuen Album „Love Will Find You: 9 Degrees of Relationship” kommt der gebürtige New Yorker Paul Messinger – begleitet von seiner Band „The Suspects“ – nach Bremen. „Messinger ist ein Poet, Songwriter, Sänger und Multi-Instrumentalist, der für seine Spielweise der diatonischen Mundharmonika bekannt ist“, kündigt seine Bremer Agentur ihn an. Und weiter: „Er liebt es, mit seinen Songs Geschichten zu erzählen. Geschichten des Alltags, Geschichten von Menschen und über Menschen.“

Messinger erzählt seine musikalischen Geschichten am Dienstag, 24. Juli, in der „Heldenbar“ am Ostertorsteinweg 105. Beginn: 21 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Zwei Tage später – am Donnerstag, 26. Juli – tritt Messinger bei den „Markttönen“ in der „Markthalle Acht“ am Domshof auf. Beginn: 18 Uhr. Auch hier gilt: Eintritt frei, um Spenden wird gebeten.

Messinger ist mit seinen „Suspects“ erstmals auf Deutschland-Tournee. Auf seinem Album „Love Will Find You: 9 Degrees of Relationship” repräsentiert jeder Song einen anderen Aspekt menschlicher Beziehungen – Vertrauen, Irrtum, Beharrlichkeit, Glauben, Reue, Courage, Untreue, Geduld und Zufriedenheit. Eine ganze Menge Stoff für neun Songs, für neun Geschichten.

Messinger schreibt – so heißt es – „nuancierte, charaktervolle Songs“ in unterschiedlichen Stilen – denn „unterschiedliche Geschichten erfordern unterschiedliche musikalische Stile, um erzählt zu werden“, sagt er.