Start-ups präsentieren bei Messe Produkte zur Schulpraxis

Bremen - Die Sommerferien haben begonnen, doch hinter den Kulissen wird weiter fleißig getüftelt. Bei Bremens erster, von der FDP organisierter Start-up-Bildungsmesse „New School – Schule neu entdecken“ im Weserstadion haben 14 Jungunternehmer neuartige Produkte rund um die Schulpraxis präsentiert. Unter der großen Fragestellung „Wie sieht die Schule von morgen aus?“ zeigten die Aussteller aus ganz Deutschland Alltagshelfer und innovative Ideen.

Man sitzt im Bus, die Fahrt dauert lange. Angekommen vor dem Klassenraum, merkt man: Kein Lehrer da, die Stunde fällt aus. Die Zeit hätte man besser nutzen können: ausschlafen, lernen, Freizeit. Da viele Schulen Vertretungs- und Stundenpläne noch immer analog auf Papier aushängen, dachten sich Schüler aus Koblenz: Das geht besser, das geht innovativer.

So kamen sie 2015 auf die Idee zu „Sdui“, einer App, die Stunden- und Vertretungspläne in individualisierter Form aufs Smartphone bringt, sagt Christian Duba. Er und sein Team entwickelten „Sdui“ um Zeit effektiver nutzen zu können, aber auch um die Kommunikation zwischen Schule und Schüler zu vereinfachen. So sei es mit der App möglich, auch Dokumente an Schüler zu versenden oder Informationen zwischen Schüler und Lehrer auszutauschen.

„Smartphones“, sagt Duba, seien „die Sprache der Schüler“. „Jeder hat eins, also warum nicht die Vorteile nutzen.“ Mittlerweile nutzen laut Duba 40 Schulen das Programm, bis Ende 2018 sollen es rund 80 sein. Ein Nebeneffekt: Laut Duba könnten Schulen bis zu 50.000 Blatt Papier jährlich einsparen.

Programmieren zu lernen soll ganz einfach werden

Eine ganz andere Zielgruppe, aber nicht weniger interessant: Die Idee von „Hippomini“, einer Firma aus Dänemark, die prallgefüllte und individuell erweiterbare „Makerspaces“ anbietet. Holzkästen, versehen mit Schubladen und allerlei Zubehör, sollen so zum Beispiel Kinder bereits mit dem Thema Programmierung ganz einfach in Kontakt bringen.

Simple Experimente mit dem PC und elektrischen Kontakten, aber auch mit „klassischen“ Spielzeugen wie Knete, Schaumstoff und Holz sollen kleine „Macher“ aus den Kindern formen. Spielzeugdesignerin Lise Ivanouw sagt, es passiere „extrem viel“ auf dem Markt für Kinderspielzeug. So habe man sich dafür entschieden, den Kindern so viel Auswahl wie möglich zu bieten – haptische Erfahrungen sowie durch Spielen lernen. - ko